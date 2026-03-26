Hàng trăm món ngon hội tụ tại 'lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới' 26/03/2026 21:50

(PLO)- Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 chính thức khai mạc tại TP.HCM, đưa thực khách vào hành trình khám phá tinh hoa ba miền và giao lưu văn hóa quốc tế đặc sắc.

Tối 26-3, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 với chủ đề “Kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam” chính thức khai mạc tại Khu Du lịch Văn Thánh. Lễ hội thu hút 50 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4-5 sao và các tỉnh, thành liên kết phát triển du lịch với TP.HCM tham gia.

Điểm mới của lễ hội năm nay là lần đầu có sự góp mặt của đại diện Tổng Lãnh sự quán Hà Lan, Thái Lan cùng một số thương hiệu ẩm thực quốc tế. Điều này góp phần mở rộng không gian giao lưu văn hóa ẩm thực giữa Việt Nam và thế giới.

Đông đảo thực khách có mặt từ sớm để trải nghiệm các gian hàng ẩm thực 5 sao tại không gian lễ hội.

Lễ hội không chỉ là không gian ẩm thực mà còn là nơi giao lưu văn hóa giữa các vùng miền và quốc tế.

Các bếp thực hiện món ăn phục vụ thực khách.

Món ăn đặc sản 3 miền tại lễ hội ẩm thực, trong đó chủ yếu là món ăn của các khách sạn 4 - 5 sao trong hệ thống Saigontourist Group.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Saigontourist Group, Trưởng Ban Chỉ đạo lễ hội cho biết sự kiện là nơi giới thiệu món ăn, kết nối di sản và lan tỏa bản sắc văn hóa vùng miền. Qua đó góp phần khẳng định vị thế ẩm thực Việt Nam trên trường quốc tế.



Theo bà Hoa, quy mô và tính quốc tế của lễ hội tiếp tục được nâng lên, hướng đến xây dựng một sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của TP.HCM.

Không gian lễ hội thiết kế theo dòng chảy văn hóa ba miền với các khu chuyên đề: Ẩm thực Tây Bắc, miền Trung, biển Việt Nam, ẩm thực hoàng gia, miền Nam, làng bánh dân gian, trà Việt, ẩm thực chay và “Ẩm thực không biên giới”.

Thực khách có thể thưởng thức hàng trăm món ăn đặc trưng, từ món dân dã đến đặc sản vùng cao, món cung đình và các thực đơn xanh. Khu vực ẩm thực quốc tế với sự tham gia của các đầu bếp và đại diện ngoại giao nước ngoài tạo thêm sắc màu mới cho lễ hội.

Khắp lễ hội là các bàn ẩm thực phục vụ du khách.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm món ăn đặc trưng của Việt Nam.

Có mặt tại lễ hội từ sớm, anh Nguyễn Văn Nam (phường Bình Thạnh) chia sẻ: “Tôi ấn tượng với cách thiết kế không gian theo từng vùng miền. Không chỉ được ăn ngon, gia đình tôi còn được xem các nghệ nhân dệt chiếu, làm bánh ngay tại chỗ, cảm giác như đang đi du lịch khắp Việt Nam”.

Song song với hoạt động ẩm thực là các chương trình trao đổi về xu hướng phát triển ngành gắn với du lịch bền vững. Đáng chú ý có tọa đàm “Tinh hoa Ẩm thực Việt vươn tầm thế giới - Chia sẻ và lan tỏa” sáng 27-3 và “Du lịch xanh - Ẩm thực miền sông nước” ngày 28-3.

Các đại biểu tham quan các gian hàng ẩm thực đặc sản vùng miền sau nghi thức khai mạc.

Đại biểu tham dự lễ hội trải nghiệm tự tay chế biến món bánh tráng nướng Đà Lạt tại một gian hàng ẩm thực.

Đầu bếp thực hiện biểu diễn chế biến cá ngừ đại dương cho du khách.

Ngoài ra, lễ hội kết hợp các hoạt động văn hóa dân gian như múa Chăm, hát bài chòi, dân ca Huế, đờn ca tài tử, cồng chiêng Tây Nguyên, múa xòe. Tại khu trải nghiệm làng nghề, khách tham quan có thể xem nghệ nhân làm bánh dân gian, đan nón, làm gốm, gói bánh tét.