Sẽ không cho tạt nước trên đường tại Lễ hội Làm Chay 11/02/2025 14:00

Ngày 11-2, UBND huyện Châu Thành (Long An) đã có văn bản về việc ngăn ngừa những hoạt động biến tướng gây ảnh hưởng đến ANTT trong Lễ hội Làm Chay 2025.

Việc tạt nước trong Lễ hội Làm Chay sẽ được ngăn chặn không để xảy ra. Ảnh: HUỲNH DU

Văn bản nêu rõ, năm 2024, Lễ hội Làm Chay trong hoạt động Chiêu U đường bộ, nhiều nhà dân chuẩn bị sẵn nước, bột mì, chất bẩn… để tạt, ném vào người, phương tiện đi theo Đoàn Chiêu U làm mất vệ sinh, gây nguy hiểm cho những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tục lệ tát nước trước đây chủ yếu được tạt nước vào xe đò, hiện nay biến tướng tạt nước, kể cả nước bẩn, chất bẩn, bột mì cũ vào người dân đi trên đường, nhất là thời gian hoạt động Chiêu U.

Những nạn nhân bị tạt nước có cả các cô gái, phụ nữ, trẻ em vô tình đi ngang qua lễ hội. Sau phần tạt nước là phần ném bột mì cũ khiến đường ướt sũng nước, khá trơn trượt, nguy hiểm, nhiều người đi đường bị té ngã sau những cú tạt nước và ném bột mì.

Các kiểu hóa trang, ca múa hở hang phản cảm sẽ không được phép hoạt động trong Lễ hội Làm Chay. Ảnh:HD

Một số nam thanh thiếu niên hóa trang hình ảnh thành ma quỷ, mặc trang phục kỳ quái, hóa trang tục tiểu, khiêu dâm… không phù hợp với thuần phong mỹ tục, làm mất đi giá trị bản sắc dân tộc và ý nghĩa của ngày lễ hội Làm Chay. Bên cạnh đó, một số đối tượng thanh niên tổ chức ăn uống, ca hát, nhảy múa hở hang rất phản cảm, nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem dẫn đến cản trở gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự và ý nghĩa truyền thống của Lễ hội Làm Chay năm 2025, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả như: Công an huyện chủ trì, phối hợp với các ngành và UBND thị trấn Tầm Vu triển khai thực hiện hiệu quả phương án và kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự Lễ hội Làm Chay năm Ất Tỵ 2025.

Riêng với UBND các xã, thị trấn, UBND huyện yêu cầu tổ chức rà soát nắm lại các điểm, nhà dân trước đây đã có sự chuẩn bị sẵn nước và tổ chức cho nhiều người tham gia tạt nước, tạt nước bẩn và ném bột mì, hột vịt thối… vào đoàn người tham gia Chiêu U và người dân đi đường tiến hành làm việc cho họ cam kết không tạt nước dưới bất kỳ hình thức nào để quản lý.

Các đơn vị này cần nắm, quản lý các hộ dân đã tiếp xúc, làm việc và cho cam kết không thực hiện các hành vi thiếu văn minh, văn hóa trong dịp Lễ hội Làm Chay cũng như các sự kiện lễ, hội, Tết,… trong thời gian vừa qua.

Lễ hội Làm Chay năm nay sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13-2. Ảnh: HD

Các cơ quan, đơn vị đảm bảo chế độ trực bảo vệ tuyệt đối an toàn cơ quan, phòng chống cháy, nổ; tổ chức vệ sinh trụ sở cơ quan xanh, sạch, đẹp (từ ngày 10-2 đến ngày 14-2)

Theo lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành (Long An), năm 2024 đã có một số tờ báo viết về tình trạng biến tướng trong quá trình Đoàn người tham gia đoàn Chiêu U gây nguy hiểm cho người đi đường nên năm nay UBND huyện có công văn nhằm đảm bảo cho việc hoạt động lễ hội Làm Chay được an toàn lành mạnh.