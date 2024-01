Khắc họa chân thực hình tượng người tù Côn Đảo qua vở kịch 'Người tù trao áo'

Tối 13-1, tại trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Côn Đảo, công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp với Nhà hát kịch Công an Nhân dân tổ chức buổi công diễn vở kịch Người tù trao áo.

Đến dự buổi công diễn có Thiếu tướng Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an; Đại tá Bùi Văn Thảo, giám đốc công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Trung tướng, Anh hùng LLVTND Châu Văn Mẫn, Cựu tù chính trị Côn Đảo, cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân huyện Côn Đảo.

Vở kịch “Người tù trao áo” của tác giả NSƯT Bùi Vũ Minh, đạo diễn NSND Lê Hùng - NSND Công Bảy, chỉ đạo nghệ thuật NSND Nguyễn Thị Thúy Hiền, do Nhà hát kịch Công an Nhân dân biểu diễn. Vở kịch đã khắc họa tinh thần đấu tranh bất khuất, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ chiến sĩ cách mạng tại Nhà tù Côn Đảo trong cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc, giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Vở kịch nói Người tù trao áo do Nhà hát kịch Công an nhân dân diễn tại Côn Đảo. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Cụ thể là khắc họa hình ảnh người chiến sĩ cách mạng kiên trung Vũ Văn Hiếu, Bí thư Khu ủy khu mỏ đầu tiên ở Quảng Ninh, người từng 2 lần bị thực dân Pháp đày ra nhà tù Côn Đảo. Trước lúc hy sinh, người tù Vũ Văn Hiếu đã trao lại chiếc áo duy nhất của mình cho đồng chí Lê Duẩn với mong muốn đóng góp chút công sức cuối cùng cho cách mạng.

Hành động này đã trở thành biểu tượng cao đẹp về tình đồng chí, đồng đội, làm rạng ngời ý chí tận hiến, đấu tranh bất khuất cho đến hơi thở cuối cùng của người chiến sỹ cách mạng, từng được Nhà thơ Tố Hữu khắc họa qua 2 câu thơ: “Chết còn trút áo cho nhau. Miếng cơm dành để người sau ấm lòng”.

Với người dân Côn Đảo, hình ảnh đấu tranh bất khuất trong ngục tù đã quá đỗi quen thuộc. Nhưng thông qua vở diễn “Người tù trao áo” với sự thể hiện của các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát kịch CAND đã mang đến những trải nghiệm cảm xúc chân thực hơn về những ngày tháng không thể nào quên của cả dân tộc trong cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược.

Bên cạnh đó là tinh thần đấu tranh quật cường, anh dũng của các chiến sỹ yêu nước trong ngục tù Côn Đảo, trong đó có những người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu như Lê Hồng Phong, Vũ Văn Hiếu, Nguyễn Văn Cừ, Võ Thị Sáu…

Lãnh đạo Bộ Công an, công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và các đại biểu, diễn viên tham gia vở kịch Người tù trao áo chụp hình lưu niệm sau buổi công diễn. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Vở kịch cũng đồng thời là lời nhắn nhủ đối với thế hệ hôm nay về những đóng góp, sự hy sinh của các chiến sĩ cách mạng để đất nước có được nền hòa bình, tự do, từ đó nhắc nhở mỗi người cần ý thức được trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau đêm công diễn tại Côn Đảo, vở kịch “Người tù trao áo” sẽ tiếp tục được công diễn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vào tối ngày 17-1.

Đây là hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày sinh và 72 năm ngày hy sinh của nữ Anh hùng liệt sỹ Công an Nhân dân Võ Thị Sáu.

