Sở VH&TT tiếp nhận, phối hợp giải quyết vụ phát ngôn gây tranh cãi của ca sĩ Lệ Quyên

Những ngày qua, ca sĩ Lệ Quyên trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội xoay quanh cách ứng xử của cô trước một bình luận trên nền tảng Threads.
Theo đó, sự việc bắt nguồn từ việc nữ ca sĩ đăng tải đoạn clip mặc trang phục dân tộc thiểu số, kèm dòng chữ “Mị ơi” trên tài khoản “lequyensinger” có dấu tích xanh, mạng xã hội Threads.
Dưới bài đăng, một tài khoản để lại bình luận: “Her flop era lowk serving”. Theo cách hiểu phổ biến, câu này mang nghĩa: “Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn rất cuốn hút”.
Tuy nhiên, thay vì bỏ qua hoặc giải thích, Lệ Quyên đã trực tiếp phản hồi với lời lẽ bị cho là gay gắt. Cách đáp trả này nhanh chóng gây phản ứng trái chiều, khiến nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho rằng hành xử của một nghệ sĩ nổi tiếng như vậy là khó chấp nhận.
Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PLO ngày 14-1, đại diện Sở VH&TT TP.HCM cho biết các phòng chuyên môn của Sở đã tiếp nhận thông tin để phối hợp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
Vụ việc cũng làm dấy lên nhiều ý kiến liên quan đến việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ban hành kèm theo Quyết định 874/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ):
Theo khoản 4 Điều 3 Quyết định 874/QĐ-BTTTT, nguyên tắc về trách nhiệm được xác định rõ: Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm về hành vi, cách ứng xử của mình trên mạng xã hội và có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng trong việc xử lý các nội dung vi phạm pháp luật.
Bên cạnh đó, khoản 5 Điều 5 của Bộ Quy tắc trên cũng yêu cầu người sử dụng mạng xã hội phải có hành vi, lời nói phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam; không sử dụng ngôn từ gây thù hận, kích động bạo lực hoặc mang tính phân biệt vùng miền, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo.
Từ quy định hiện hành có thể thấy, không gian mạng không nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật. Mọi hành vi phát ngôn, tương tác trên nền tảng số đều gắn với trách nhiệm pháp lý cụ thể, không phân biệt đó là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng hay tài khoản ẩn danh.
Ngoài ra, Lệ Quyên còn chịu sự điều chỉnh của Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật ban hành kèm theo Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL.
Cụ thể, tại Điều 7 của Bộ quy tắc trên về ứng xử đối với công chúng khán giả: Ứng xử chân thành, đúng mực, thân thiện và xây dựng hình ảnh đẹp của người hoạt động nghệ thuật với công chúng, khán giả.
Tại Điều 8 (về Quy tắc ứng xử trên báo chí, truyền thông và không gian mạng) cũng yêu cầu người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật không sử dụng từ ngữ gây mâu thuẫn, xung đột...
Lệ Quyên lên tiếng sau tranh cãi
Trước đó, chiều 11-1, ca sĩ Lệ Quyên đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân để lên tiếng sau tranh cãi. Nữ ca sĩ cho biết trước đó cô biểu diễn vào buổi tối, sáng sớm di chuyển ra Hà Nội nên mệt và không sử dụng điện thoại. Chỉ đến khi trực tuyến trở lại, cô mới biết những tranh luận xoay quanh mình lan rộng trên mạng xã hội.
Theo Lệ Quyên, sự việc bị nhìn nhận phiến diện khi cô bị quy chụp bằng những khái niệm chung chung như “khán giả phản ứng”, trong khi thực tế, phần lớn bình luận nhắm vào cô là những lời công kích, gièm pha, chế giễu và xúc phạm cá nhân. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân không làm điều gì sai, nhưng thường xuyên trở thành mục tiêu của các thông tin bịa đặt, sai sự thật trên nhiều nền tảng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của cô và gia đình.
Cô cũng đặt vấn đề vì sao những hành vi vu khống, xúc phạm vô danh lại ít được phân tích, xử lý thỏa đáng. Lệ Quyên nhắc đến việc bạn trai từng bị bịa đặt, vu cáo liên quan đến tiền bạc, tài sản, dẫn đến làn sóng công kích nhắm vào cả hai. Theo nữ ca sĩ, vì là nghệ sĩ nên dường như cô bị mặc định phải chấp nhận và chịu đựng tất cả, dù bản thân không có nhiều cách tự bảo vệ.
Lệ Quyên phủ nhận việc “mất kiểm soát” hay “văng tục” như một số nhận định. Cô cho rằng những phản ứng của mình vẫn nằm trong giới hạn tự vệ cần thiết, sau đó vẫn chọn im lặng bỏ qua. Nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn có những quy định rõ ràng hơn để người của công chúng không phải liên tục lên tiếng tự bảo vệ trước các hành vi xúc phạm.
Ngoài ra, nữ ca sĩ khẳng định cô luôn trân trọng khán giả chân chính, những người đủ tỉnh táo và tinh tế để nhìn nhận đúng sai. Với cô, nhóm khán giả trưởng thành vẫn là chỗ dựa bền bỉ trong suốt thời gian qua. Lệ Quyên cho rằng việc chỉ tập trung phán xét nghệ sĩ, trong khi bỏ qua các hành vi công kích vô danh, vô tình tiếp tay cho sự cay nghiệt lan rộng trên không gian mạng.
Nữ ca sĩ nhấn mạnh mong muốn lớn nhất của mình không phải là hơn thua, mà là sự nhìn nhận công bằng, đúng bản chất vấn đề. “Tôi luôn biết mình là nghệ sĩ, luôn hiểu và chịu đựng mặt trái của nghề nghiệp. Nhưng tôi là con người” - Lệ Quyên viết.