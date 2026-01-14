Sở VH&TT tiếp nhận, phối hợp giải quyết vụ phát ngôn gây tranh cãi của ca sĩ Lệ Quyên 14/01/2026 15:27

(PLO)- Sau ồn ào liên quan cách ứng xử, phát ngôn của ca sĩ Lệ Quyên trên mạng xã hội Threads, Sở VH&TT TP.HCM cho biết đã tiếp nhận thông tin, phối hợp xem xét và giải quyết.

Những ngày qua, ca sĩ Lệ Quyên trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội xoay quanh cách ứng xử của cô trước một bình luận trên nền tảng Threads.

Theo đó, sự việc bắt nguồn từ việc nữ ca sĩ đăng tải đoạn clip mặc trang phục dân tộc thiểu số, kèm dòng chữ “Mị ơi” trên tài khoản “lequyensinger” có dấu tích xanh, mạng xã hội Threads.

Dưới bài đăng, một tài khoản để lại bình luận: “Her flop era lowk serving”. Theo cách hiểu phổ biến, câu này mang nghĩa: “Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn rất cuốn hút”.

Tuy nhiên, thay vì bỏ qua hoặc giải thích, Lệ Quyên đã trực tiếp phản hồi với lời lẽ bị cho là gay gắt. Cách đáp trả này nhanh chóng gây phản ứng trái chiều, khiến nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho rằng hành xử của một nghệ sĩ nổi tiếng như vậy là khó chấp nhận.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PLO ngày 14-1, đại diện Sở VH&TT TP.HCM cho biết các phòng chuyên môn của Sở đã tiếp nhận thông tin để phối hợp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

﻿ Bài viết đăng tải trên mạng xã hội Threads. Ảnh chụp màn hình

Vụ việc cũng làm dấy lên nhiều ý kiến liên quan đến việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ban hành kèm theo Quyết định 874/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ):

Theo khoản 4 Điều 3 Quyết định 874/QĐ-BTTTT, nguyên tắc về trách nhiệm được xác định rõ: Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm về hành vi, cách ứng xử của mình trên mạng xã hội và có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng trong việc xử lý các nội dung vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, khoản 5 Điều 5 của Bộ Quy tắc trên cũng yêu cầu người sử dụng mạng xã hội phải có hành vi, lời nói phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam; không sử dụng ngôn từ gây thù hận, kích động bạo lực hoặc mang tính phân biệt vùng miền, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo.

Từ quy định hiện hành có thể thấy, không gian mạng không nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật. Mọi hành vi phát ngôn, tương tác trên nền tảng số đều gắn với trách nhiệm pháp lý cụ thể, không phân biệt đó là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng hay tài khoản ẩn danh.

Ngoài ra, Lệ Quyên còn chịu sự điều chỉnh của Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật ban hành kèm theo Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL.

Cụ thể, tại Điều 7 của Bộ quy tắc trên về ứng xử đối với công chúng khán giả: Ứng xử chân thành, đúng mực, thân thiện và xây dựng hình ảnh đẹp của người hoạt động nghệ thuật với công chúng, khán giả.

Tại Điều 8 (về Quy tắc ứng xử trên báo chí, truyền thông và không gian mạng) cũng yêu cầu người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật không sử dụng từ ngữ gây mâu thuẫn, xung đột...