Quảng Ninh trao quyết định chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 dự án lớn 24/11/2025 15:02

(PLO)- Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 dự án, giá trị 607 triệu USD.

Ngày 24-11, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 với chủ đề “Hội tụ tiềm năng - Đổi mới sáng tạo - Lan tỏa thành công”.

Đây là cơ hội để tỉnh Quảng Ninh và các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư công nghệ lớn, các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước đầu tư giao lưu, gặp gỡ, thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh mong muốn thông qua hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học, các chuyên gia cùng đồng hành nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án về KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, kiến tạo những sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng cao, gắn với chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm và các mô hình phát triển bền vững khác; góp phần xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Quang cảnh hội nghị

Ông Khắng khẳng định tỉnh Quảng Ninh sẽ đồng hành thực chất, hiệu quả, lâu dài với doanh nghiệp, nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình triển khai dự án, từ hạ tầng, mặt bằng, nguồn nhân lực đến cơ chế, chính sách minh bạch, ổn định.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã phân tích, thảo luận làm rõ hơn các tiềm năng, cơ hội cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với đó, chia sẻ kinh nghiệm triển khai các dự án công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, cũng như cơ hội hợp tác với tỉnh Quảng Ninh trong lĩnh vực công nghệ cao và chuyển đổi số trong thời gian tới; chia sẻ những góc nhìn, kinh nghiệm và cơ hội hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, UAE... và các địa phương tại Việt Nam, đặc biệt là Quảng Ninh, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, KHCN và đổi mới sáng tạo.

Các nhà đầu tư nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án tại hội nghị

Tại hội nghị, tỉnh Quảng Ninh cũng đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỉ đồng, tương đương 607 triệu USD.

Bảy dự án gồm: Trung tâm xử lý chất thải rắn, trồng cây ăn quả, rau sạch chất lượng cao và công viên cây xanh tại xã Thống Nhất; xây dựng Nhà xưởng xây sẵn và Nhà kho xây sẵn để cho thuê; nhà lưu trú công nhân Khu công nghiệp Việt Hưng; đầu tư xây dựng Bến cảng sông Chanh 3; chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh Quảng Ninh tại xã Quảng Tân và xã Đầm Hà; xây dựng Khu Công nghệ số tập trung và khu phụ trợ tại phường Tuần Châu; Trung tâm ương giống, nuôi thủy sản công nghiệp và nhà máy điện mặt trời Đầm Hà.

Hội nghị đã chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh và các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực: Phát triển kinh tế số, đô thị thông minh và thúc đẩy đầu tư hạ tầng số, công nghệ chiến lược; ứng dụng công nghệ chiến lược (AI, Big Data, IoT) và thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; trao đổi văn hóa, quảng bá du lịch, truyền thông thương hiệu và hoạt động nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ; nghiên cứu, phát triển lĩnh vực công nghiệp năng lượng; nghiên cứu, phát triển lĩnh vực công nghiệp văn hoá, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...