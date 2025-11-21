Hơn 300 đơn vị lữ hành tham gia Ngày lữ hành Việt Nam 2025 21/11/2025 15:35

(PLO)- Hơn 300 đơn vị lữ hành, trong đó có hơn 120 đơn vị lữ hành quốc tế đã có mặt tại Quảng Ninh để cùng tham gia Ngày lữ hành Việt Nam, trao đổi, ký kết hợp tác.

Ngày 21-11, tại Quảng Ninh, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh lần đầu tiên tổ chức “Ngày Lữ hành Việt Nam 2025" (Vietnam Travel Day 2025). Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại (B2B) quy mô và quan trọng, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho mùa cao điểm du lịch cuối năm.

Các doanh nghiệp trao đổi, gặp gỡ tại Ngày Lữ hành Việt Nam 2025.

Sự kiện “Ngày Lữ hành Việt Nam 2025” gồm 3 hoạt động chính. Trong đó, tại chương trình Kết nối giao thương B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) diễn ra với hàng nghìn cuộc gặp gỡ, trao đổi, ký kết hợp tác giữa 120 doanh nghiệp quốc tế với khoảng 300 doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ du lịch của Việt Nam.

Với mục tiêu tạo nên một diễn đàn giao thương du lịch quy mô lớn, chương trình thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của các đối tác, doanh nghiệp và truyền thông trong nước – quốc tế.

Đây không chỉ là một hội chợ B2B chuyên ngành, mà còn là không gian hội tụ, kết nối và khơi nguồn cảm hứng hợp tác cho toàn ngành. Tại đây, các đơn vị làm việc trực tiếp, tư vấn và tìm kiếm đối tác để tạo nên mạng lưới giao dịch mạnh mẽ cho ngành Du lịch.

Các đơn vị ký kết bản ghi nhớ tại sự kiện

Ngoài ra, Diễn đàn Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 nhằm thảo luận các giải pháp chiến lược thúc đẩy phát triển lữ hành Việt Nam, đổi mới tư duy và hành động trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bên cạnh đó là chương trình Giới thiệu Điểm đến tỉnh Quảng Ninh, khảo sát sản phẩm: Trải nghiệm Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, Yên Tử…, kết hợp quảng bá văn hóa – ẩm thực địa phương.

Phát biểu tại chương trình “Ngày Lữ hành Việt Nam 2025”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cho biết năm 2025, Quảng Ninh dự kiến đón trên 21 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch ước đạt 57.000 tỉ đồng; du lịch đóng góp hơn 10% GRDP của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh giới thiệu về tiềm năng du lịch Quảng Ninh tại sự kiện

Tỉnh xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng du lịch cao và bền vững, dựa trên phát triển mạnh mẽ các sản phẩm, dịch vụ du lịch đẳng cấp quốc tế; trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và thế giới, địa bàn trọng điểm du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất thực sự đồng bộ, hiện đại, đẳng cấp vượt trội; có hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, chất lượng cao, thương hiệu mạnh, có sức hấp dẫn và cạnh tranh toàn cầu.

Bà Hạnh cho biết, tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ luôn đồng hành, kiến tạo một môi trường đầu tư, kinh doanh du lịch thông thoáng, thuận lợi nhất. Chúng tôi cam kết giữ vững và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: "Du lịch Quảng Ninh - An toàn, Thân thiện, Hấp dẫn, Chuyên nghiệp".