Toyota và subaru bị kiện tập thể vì lỗi ‘chết máy đột ngột’ của xe ô tô điện 08/10/2025 14:57

(PLO)- Một vụ kiện tập thể mới tại Mỹ cáo buộc một số dòng xe ô tô điện (EV) phải đối mặt với tình trạng hỏng pin 12 volt liên tục, dẫn đến xe không thể hoạt động.

Vụ kiện chính thức nêu rõ các mẫu Toyota bZ4x và Subaru Solterra thường xuyên gặp sự cố liên quan đến nguồn điện 12V. Các nguyên đơn cho biết ngay cả pin 12 volt thay thế cũng nhanh chóng bị cạn điện, làm chiếc xe ô tô điện bị ngừng hoạt động đột ngột.

Một vụ kiện tập thể mới tại Mỹ cáo buộc một số dòng xe ô tô điện (EV) phải đối mặt với tình trạng hỏng pin 12 volt liên tục, dẫn đến xe không thể hoạt động. Ảnh: Toyota.

Chủ xe cáo buộc Toyota và Subaru đã không cảnh báo đầy đủ cho người mua về các lỗi kỹ thuật thường gặp này.

Trong khi nhiều người dùng EV đã lường trước những sự cố không mong muốn, việc xe ô tô điện này liên tục bị hỏng hóc do lỗi pin có thể nhanh chóng làm suy giảm niềm tin và thử thách sự kiên nhẫn của bất kỳ ai. Nỗi bức xúc này hiện đang là trọng tâm của một cuộc chiến pháp lý tại Hoa Kỳ.

Đơn kiện tập thể khẳng định rằng các mẫu Subaru Solterra và Toyota bZ4x thế hệ đầu tiên không đạt được mục đích sử dụng ban đầu vì liên tục gặp trục trặc với hệ thống pin phụ 12 volt. Chủ xe lập luận rằng pin không chỉ bị chai/cạn kiệt sớm mà còn tiếp tục hỏng ngay cả sau khi được thay mới, khiến người lái xe phải chịu đựng cùng một vấn đề lặp đi lặp lại.

Trong các mẫu xe Solterra (2023-2025) và bZ4x (2023-2025) được đề cập trong vụ kiện, pin 12 volt có vai trò vận hành công tắc chính giữa bộ pin EV điện áp cao và động cơ truyền động. Quan trọng hơn, pin này cung cấp năng lượng cho các chức năng thiết yếu như cửa sổ, ghế ngồi, hệ thống quạt thông gió (HVAC), radio, cần gạt nước và đèn chiếu sáng. Do đó, nếu pin 12 volt hết điện, chiếc xe ô tô điện sẽ hoàn toàn không thể vận hành.

Nhiều chủ xe cho biết họ đã phải thay nhiều bình ắc quy 12 volt chỉ trong vài tháng, với một số xe chỉ di chuyển chưa đến 10.000 dặm (16.000 km) trước khi gặp trục trặc. Điều này đặt tài xế vào một chu kỳ luẩn quẩn của việc kích nổ, thay thế và bảo trì liên tục.

Theo đơn kiện, Toyota và Subaru đã không cảnh báo khách hàng đầy đủ về khuyết điểm này. Các đại lý cũng bị cáo buộc chậm trễ trong việc khắc phục sự cố, với nguyên nhân cốt lõi được cho là nằm ở hệ thống sạc pin của xe.

Hồ sơ pháp lý nêu rõ: “Khuyết điểm này... đã khiến nguyên đơn và các thành viên trong nhóm phải tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, họ phải tự khởi động xe hoặc sắp xếp xe được kéo đi, chờ đợi đại lý sạc hoặc thay pin, đồng thời tự sắp xếp phương tiện đi lại cho các nhu cầu cá nhân (đi học, đi làm, khám bệnh,…)”.

Mặc dù một số người trong số họ đã được thay pin 12 volt miễn phí theo chế độ bảo hành, ngay cả những bộ pin mới cũng nhanh chóng hỏng hóc.

Đây không phải là lần đầu tiên vấn đề này được đưa ra trước tòa. Trước đó, Toyota đã bị ông John Wade, chủ sở hữu chiếc bZ4x tại California, khởi kiện, và đơn khiếu nại của ông đã được sáp nhập vào vụ kiện tập thể hiện tại, cùng với các vụ kiện khác trên khắp cả nước.