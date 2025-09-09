Phát động thi sáng tạo máy bay không người lái cho học sinh, sinh viên 09/09/2025 11:27

(PLO)- Cuộc thi Sáng tạo máy bay không người lái 'UAV Cup PV GAS 2025' với chủ đề Vùng trời quê hương dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên.

Sáng 9-9, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Công nghệ không gian và dưới nước - Đại học Bách khoa Hà Nội và Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) chính thức phát động Cuộc thi về Sáng tạo máy bay không người lái.

Cuộc thi có tên gọi: Sáng tạo UAV Cup PV GAS 2025 với chủ đề Vùng trời quê hương.

Phát biểu tại sự kiện, PGS, TS Hán Trọng Thanh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ không gian và dưới nước, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết trong những năm gần đây, công nghệ máy bay không người lái (UAV) đã và đang phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những lĩnh vực có tiềm năng ứng dụng rộng rãi nhất trong thời đại công nghiệp 4.0.

Các hệ thống UAV ngày nay không chỉ phục vụ mục đích giải trí mà còn đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, giám sát môi trường, tài nguyên và năng lượng giao hàng tự động, tìm kiếm cứu nạn, quốc phòng – an ninh và đặc biệt là trong các giải pháp công nghệ xanh vì sự phát triển bền vững.

Đại diện Ban tổ chức thông tin về cuộc thi sáng tạo máy bay không người lái cho học sinh, sinh viên.

Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025 được tổ chức dành cho đối tượng là các bạn học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp kỹ thuật và trung học phổ thông trên cả nước, có đam mê trong lĩnh vực công nghệ máy bay không người lái và điều khiển tự động.

Thành viên Ban giám khảo gồm các chuyên gia, giảng viên và nhà nghiên cứu uy tín đến từ những trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu trên cả nước, bảo đảm tính công bằng, minh bạch và chính xác trong quá trình chấm điểm, đồng thời mang đến những nhận xét, góp ý có giá trị chuyên môn giúp các đội thi hoàn thiện và phát triển ý tưởng.

Ban tổ chức mở cổng đăng ký dự thi tự do trên Cổng đăng ký tham dự cuộc thi Sáng tạo UAV 2025. 32 đội thi đủ điều kiện (mỗi đội từ 3-5 thành viên và 1 giảng viên hướng dẫn) sẽ được chia thành 4 bảng đấu dựa trên hình thức bốc thăm ngẫu nhiên.

Ở vòng loại (2 đến 4-12), các đội thi đấu nhiều lượt theo vòng tròn trong bảng đấu để xác định 8 đội đứng đầu bảng vào vòng Chung kết (6 đến 7-12) - gồm các trận đấu loại trực tiếp theo các cặp cho trước dựa trên thể lệ cuộc thi.

Cuộc thi được xây dựng theo mô hình mô phỏng thực tế, lấy cảm hứng từ các nhiệm vụ tiếp năng lượng, vận chuyển khẩn cấp và cung cấp năng lượng sạch trong đô thị thông minh.

Các đội không chỉ chế tạo UAV mà còn phải xây dựng chiến thuật hợp lý, ứng dụng công nghệ định vị, cảm biến, điều hướng và điều khiển tự động để hoàn thành chuỗi nhiệm vụ trong môi trường đối kháng.

Cụ thể, trong mỗi lượt thi, các đội sẽ triển khai UAV trinh sát bay tự hành để khảo sát, dò tìm khu vực cần cấp năng lượng thông qua camera cảm biến hoặc quét mã ArUco, và truyền dữ liệu tọa độ về trạm điều khiển.

Sau đó, triển khai UAV vận hành (điều khiển bằng tay) nhận dữ liệu từ UAV trinh sát, vượt qua chướng ngại vật, tiếp cận tháp năng lượng trung tâm, lấy “thanh năng lượng” và vận chuyển đến đúng vị trí được chỉ định.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm 1 giải Nhất trị giá 200 triệu đồng; 1 giải Nhì 100 triệu đồng; 1 giải Ba 80 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 30 triệu đồng.

Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025 không chỉ hướng tới tìm kiếm các giải pháp ứng dụng UAV hiệu quả trong thực tiễn mà còn góp phần thúc đẩy nghiên cứu, sáng chế và thương mại hóa sản phẩm UAV “Made in Vietnam”.

Đồng thời, đây cũng là nơi giao lưu, học hỏi về khoa học, công nghệ và kết nối đầu tư, hướng tới xây dựng hệ sinh thái UAV bền vững tại Việt Nam.