Trường chuẩn quốc gia tại TP.HCM đang vướng phổ cập giáo dục 26/01/2026 15:30

(PLO)- Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, việc cố gắng duy trì trường chuẩn quốc gia đang mâu thuẫn trực tiếp với áp lực phải nhận hết học sinh trên địa bàn (phổ cập giáo dục).

Chiều 26-1, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ 1 bậc giáo dục phổ thông năm học 2025-2026.

Dẫn đầu cả nước về học sinh giỏi quốc gia

Theo báo cáo, 100% các trường đảm bảo nội dung và số tiết, thời lượng quy định khi thực hiện dạy học 2 buổi/ngày; chủ động xây dựng đủ các kế hoạch giáo dục trong nhà trường; kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc của tổ chuyên môn linh hoạt.

Học sinh TP.HCM tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Năm học này, Sở GD&ĐT tiếp tục triển khai các hội thi. Cụ thể, hội thi “Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM/STEAM năm học 2025-2026” cấp TP với 1.914 bài dự thi. Kết quả, 788 thí sinh đạt giải, trong đó có 78 giải Nhất, 238 giải Nhì và 472 giải Ba.

Hội thi “Văn hay chữ tốt cấp Thành phố” vòng chung kết có 217 học sinh từ lớp 6 đến lớp 11 tham gia.

Đặc biệt, tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, TP.HCM có 288 học sinh đoạt giải, cao nhất cả nước. Trong đó, 10 giải Nhất, 68 giải Nhì, 72 giải Ba và 138 giải Khuyến khích trải đều ở 12 môn thi.

Các trường đẩy mạnh mô hình “Lớp học mở” để công khai chất lượng giáo dục đến từng cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội.

Cũng trong năm học này, căn cứ theo địa giới hành chính phường, xã, đặc khu và số lượng học sinh của 168 phường, xã, đặc khu, Sở GD&ĐT chia thành 16 cụm để quản lý về chuyên môn. Các cụm chuyên môn đã tích cực hỗ trợ Sở GD&ĐT trong các hoạt động chung theo đúng vai trò, nhiệm vụ.

Trường Tiểu học Bình Hoà đạt chuẩn chuẩn quốc gia mức độ 1 theo tiêu chí cũ. Tuy nhiên, do sĩ số học sinh hiện vượt định mức, trường chưa đủ điều kiện thực hiện tái công nhận chuẩn quốc gia theo quy định mới của Bộ GD&ĐT. Ảnh: HP

Mâu thuẫn giữa trường chuẩn quốc gia và đáp ứng chỗ học

Mặc dù quy mô phát triển mạng lưới trường, lớp luôn được quan tâm đầu tư xây dựng nhưng Sở GD&ĐT nhìn nhận vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.

Cụ thể, sĩ số học sinh/lớp còn cao so với Điều lệ do dự án xây dựng trường học gặp khó khăn, dân số cơ học tăng cao. Tỉ lệ 2 buổi/ngày ở tiểu học chưa đảm bảo. Việc cố gắng duy trì chuẩn quốc gia (yêu cầu về diện tích/học sinh) mâu thuẫn trực tiếp với áp lực phải nhận hết học sinh trên địa bàn (phổ cập giáo dục).

Đội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy chương trình, tuy nhiên vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên ở một số môn học, nhất là giáo viên các môn đặc thù.

Việc tổ chức các nội dung giáo dục trong buổi học thứ hai, đặc biệt là tiếng Anh, tin học, STEM và kỹ năng công dân số tại một số cơ sở giáo dục còn chưa đa dạng về hình thức và nội dung.

Cùng với đó, kinh phí bố trí cho dạy học 2 buổi/ngày còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa chưa đồng đều giữa các địa phương, cơ sở giáo dục.

Mặc dù Sở GD&ĐT đã ban hành hướng dẫn cụ thể về thực hiện chương trình nhà trường, qua kiểm tra cho thấy bên cạnh nhiều cơ sở thực hiện nghiêm túc, vẫn còn một số trường triển khai chưa đúng quy định.