Bộ GD&ĐT đề xuất sáp nhập trường mầm non, tiểu học quy mô nhỏ 24/09/2025 14:03

(PLO)- Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập trường mầm non, tiểu học có quy mô nhỏ, dưới chuẩn trong cùng xã, phường.

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành, xin ý kiến về dự thảo hướng dẫn sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương rà soát toàn bộ mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên, bao gồm trường, điểm trường, quy mô lớp học, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Sau đó, kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất về phòng học, phòng chức năng, phòng ở nội trú, nhà công vụ, khu vực bếp ăn, vệ sinh, hệ thống nước sạch, công trình phụ trợ, thiết bị dạy học, hệ thống điện và hạ tầng công nghệ thông tin.

Đồng thời, các địa phương tiến hành đánh giá các yếu tố về điều kiện địa lý, hạ tầng giao thông, mật độ dân cư, phạm vi phục vụ của cơ sở giáo dục, đặc thù vùng miền; xác định nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời và đào tạo nghề gắn với chức năng, nhiệm vụ của trung tâm giáo dục thường xuyên.

Từ đó, tỉnh, thành xây dựng phương án, đề án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, gồm sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc thành lập mới cho hợp lý, không lãng phí nguồn lực.

Trong đó, Bộ GD&ĐT đề xuất ưu tiên mô hình trường liên cấp tiểu học và THCS tại các khu vực ít dân hoặc điều kiện đi lại khó khăn; xem xét sáp nhập trường mầm non, tiểu học có quy mô nhỏ, dưới chuẩn trong cùng xã, phường.

Bộ cũng đề xuất giữ lại các trường, điểm trường có điều kiện thuận lợi (cơ sở vật chất, giao thông, dân cư), giải thể các điểm trường lẻ không đạt chuẩn, hoạt động kém hiệu quả; dồn dịch trẻ em, học sinh, học viên về điểm trường chính có cơ sở vật chất đạt chuẩn.

Bộ GD&ĐT đề nghị xây dựng phương án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học có quy mô nhỏ, dưới chuẩn trong cùng xã, phường. Ảnh minh hoạ: PHI HÙNG

Bộ GD&ĐT lưu ý việc sắp xếp, sáp nhập trường đảm bảo các nguyên tắc:

- Không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em, học sinh, học viên; an toàn, thuận lợi trong quá trình đến trường của trẻ em, học sinh, học viên; không thực hiện sáp nhập nếu khoảng cách địa lý giữa nơi ở và trường học quá xa hoặc điều kiện giao thông không phù hợp.

- Có lộ trình rõ ràng, kế hoạch cụ thể, lấy ý kiến của cộng đồng và các bên liên quan nhằm hạn chế tối đa sự xáo trộn, ảnh hưởng đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trẻ em, học sinh và học viên.

- Chỉ sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một xã; ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi (cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung), giải thể các điểm trường lẻ không đạt chuẩn, hoạt động kém hiệu quả.

- Bảo đảm mỗi xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS. Trường hợp đặc biệt có thể tổ chức trường liên cấp tiểu học và THCS, nhưng phải bố trí khu vực riêng biệt cho từng cấp học để đảm bảo điều kiện dạy học.

- Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập cơ sở giáo dục thường xuyên với trường phổ thông; việc sắp xếp cơ sở giáo dục thường xuyên phải phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời của người dân tại địa phương.