Giáo viên dạy thêm giờ được hưởng lương 150% 23/09/2025 17:45

(PLO)- Tiền lương dạy thêm 1 tiết học của nhà giáo bằng 1,5 lần tiền lương 1 tiết dạy, tổng số tiết dạy thêm được trả lương không quá 200 tiết/năm học.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 21/2025 quy định chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Theo đó, đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường dự bị đại học, trường chuyên biệt và nhà giáo giáo dục nghề nghiệp:

Đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, trường chính trị của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Tiền lương 1 tiết dạy thêm = Tiền lương 1 tiết dạy x 150%.

Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = Số tiết dạy thêm/năm học x Tiền lương 1 tiết dạy thêm.

Nhà giáo có thời gian giảng dạy không đủ 1 năm học thì được hưởng tiền lương dạy thêm giờ tương ứng với thời gian công tác thực tế.

Tiền lương 1 tiết dạy đối với nhà giáo công tác không đủ 1 năm học được xác định như sau:

Thông tư 21 cũng quy định tổng số tiết dạy thêm trong 1 năm học của mỗi nhà giáo được tính để trả tiền lương dạy thêm giờ không quá 200 tiết (trừ trường hợp do môn học không thể bố trí đủ nhà giáo giảng dạy thì người đứng đầu cơ sở phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền).

Tổng số tiết dạy thêm trong 1 năm học của tất cả nhà giáo không được cao hơn tổng số tiết dạy thêm tối đa trong 1 năm học của cơ sở giáo dục (trừ trường hợp có môn học không thể bố trí đủ nhà giáo giảng dạy thì người đứng đầu cơ sở phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý theo thẩm quyền).

Thời điểm chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo được thực hiện sau khi kết thúc năm học. Trường hợp nhà giáo nghỉ hưu, thôi việc, điều động, thuyên chuyển thì việc chi trả tiền lương dạy thêm giờ được thực hiện vào thời thời điểm có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, điều động, thuyên chuyển của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tư 21/2025 có hiệu lực từ hôm nay, ngày 23-9. Theo Bộ GD&ĐT, các quy định này nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc chi trả tiền lương dạy thêm giờ những năm trở lại đây, đồng thời nhằm bảo đảm quyền lợi cho nhà giáo ngay trong năm học này.