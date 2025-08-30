Các khoản thu trong trường học tại TP.HCM 30/08/2025 15:22

(PLO)- Để chuẩn bị cho năm học mới, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn chi tiết về thu học phí và các khoản thu.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về thu sử dụng học phí, các khoản thu khác; thực hiện chế độ miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chí phí học tập năm học 2025-2026 của các cơ sở GD&ĐT công lập trên địa bàn.

Cô trò Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Tân Thới Hiệp trong ngày tựu trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Về học phí

Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên:

Nghị quyết số 217/2025 của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có hiệu lực từ ngày 26-6-2025, áp dụng từ năm học 2025-2026.

Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 81/2021 và Nghị định số 97/2023, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị trường học tạm thời không triển khai thu học phí cho đến khi HĐND TP ban hành Nghị quyết quy định về mức thu học phí và hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2025-2026.

Đối với giáo dục nghề nghiệp:

Các đơn vị này thực hiện mức thu học phí năm học 2025-2026 theo Điều 10 Nghị định số 81/2021, chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo...

Các khoản thu dịch vụ và các khoản thu dịch vụ khác

Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 18/2025.

Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Đây là mức thu tối đa. Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của học sinh, cơ sở giáo dục tổ chức thống nhất với cha mẹ học sinh mức thu cụ thể nhưng không vượt quá mức thu quy định tại Nghị quyết này và không được cao hơn 15% so với mức thu đã thực hiện trong năm 2024-2025.

Các nội dung và mức thu phải có tính kế thừa đã tổ chức thực hiện từ năm học trước. Trường hợp, trường học tổ chức cung cấp thêm dịch vụ phục vụ thì các khoản thu này phải khảo sát, lấy ý kiến cha mẹ trước khi triển khai.

Sở GD&ĐT lưu ý các đơn vị thực hiện đúng tên gọi các khoản thu.

Phân biệt đúng khoản thu “Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ chính khoá, không bao gồm tiền ăn) với khoản thu “Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trong các ngày nghỉ, không bao gồm các ngày lễ tết, không bao gồm tiền ăn).

Đối với khoản thu “Đối với lớp có nhu cầu sử dụng máy lạnh nhưng phải đi thuê thì việc thuê máy phải có sự thống nhất của cha mẹ học sinh, thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Các khoản thu dịch vụ khác

Các khoản thu tổ chức chương trình nhà trường ngoài giờ chính khoá. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Sở GD&ĐT yêu cầu các nội dung và mức thu đảm bảo có tính kế thừa từ năm học trước. Mức thu tương xứng với chất lượng dịch vụ giáo dục, đào tạo. Tỉ lệ tăng mức thu năm học 2025-2026 (nếu có) không quá 15% so với mức thu đã thực hiện năm ngoái.

Các khoản thu tổ chức dịch vụ khác cho cá nhân học sinh. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Các khoản thu tổ chức dịch vụ khác cho cá nhân học sinh như quần áo đồng phục, học phẩm - học cụ, tiền suất ăn bán trú phải có sự thống nhất chủ trường với phụ huynh học sinh.

Mức thu phải phù hợp với địa bàn, nếu có điều chỉnh tăng so với năm trước liền kề phải giải trình, công khai và có sự đồng thuận với cha mẹ học sinh.

Sở GD&ĐT lưu ý không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm, lưu ý giãn thời gian thực hiện các khoản thu.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị phải đa dạng hoá các kênh thanh toán, không tạo lợi thế cho bất kỳ một ngân hàng hay đơn vị trung gian thanh toán nào; tạo mọi điều kiện để cha mẹ học sinh có nhiều chọn lựa, thuận tiện trong thanh toán học phí và các khoản khác. Đặc biệt lưu ý chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán có mức phí thấp nhất hoặc không thu phí để giới thiệu đến cha mẹ học sinh.

HƯỚNG DẪN CÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN