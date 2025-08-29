Trường Đại học Thái Bình Dương tặng mỗi sinh viên 100.000 đồng dịp Quốc khánh 29/08/2025 14:03

(PLO)- Tất cả sinh viên, học viên, nhân viên của Trường Đại học Thái Bình Dương ở Khánh Hòa được tặng 100.000 đồng nhân dịp Tết Độc lập 2-9.

Ngày 29-8, lãnh đạo Trường Đại học Thái Bình Dương (tỉnh Khánh Hòa) cho biết trường sẽ tặng 100.000 đồng cho mỗi học viên, sinh viên, tân sinh viên khóa 2025 của trường.

Việc này nhằm hưởng ứng chính sách của Đảng, Chính phủ nhân dịp Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT), đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, chăm lo, khích lệ sinh viên.

Số tiền trên sẽ được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của học viên, sinh viên, hoặc các em nhận trực tiếp tại trường từ nay đến hết ngày 5-9.

Toàn thể sinh viên Trường Đại học Thái Bình Dương sẽ được tặng 100.000 đồng mỗi người. Ảnh: TBD

Theo Giáo sư - Tiến sĩ Đào Văn Đông, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương, 2025 là năm mang nhiều dấu ấn lịch sử của đất nước.

"Hòa chung niềm vui đó, Trường Đại học Thái Bình Dương mong muốn lan tỏa sự quan tâm, sẻ chia thiết thực nhất đến toàn thể các em sinh viên.

Món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm, sự trân trọng của trường đối với nỗ lực học tập, rèn luyện không ngừng của các em. Chúng tôi tin rằng, sự đồng hành này sẽ tiếp thêm động lực để sinh viên gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong năm học 2025-2026, xứng đáng với truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển của ngành"- Giáo sư Đào Văn Đông chia sẻ.