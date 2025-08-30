Nhà vệ sinh trường học xuống cấp: Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu khẩn trương khắc phục 30/08/2025 10:51

(PLO)- Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường học có nhà vệ sinh xuống cấp phải sửa chữa ngay. Sở GD&ĐT sẽ xem xét cân đối nguồn kinh phí để hỗ trợ.

Mới đây, để chuẩn bị cho năm học mới, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã chủ trì buổi khảo sát, làm việc tại Trường THPT Tân Phước Khánh và Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn khu vực 2 (Bình Dương cũ).

Tình trạng nhà vệ sinh tại Trường THPT Tân Phước Khánh, phường Tân Khánh. Ảnh: ĐH

Sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo, Giám đốc Sở GD&ĐT đã có văn bản "nóng” chỉ đạo xử lý dứt điểm một số vấn đề.

Cụ thể, đối với Trường THPT Tân Phước Khánh, phường Tân Khánh, hiệu trưởng nhà trường cân đối nguồn kinh phí tại đơn vị để tập trung lập dự toán về tiến hành chỉnh trang, sửa chữa cấp bách nhà vệ sinh, chống dột, chống thấm, dọn dẹp các khu vực lộn xộn trước khi học sinh vào năm học mới. Sở GD&ĐT sẽ xem xét cân đối nguồn kinh phí để hỗ trợ các hạng mục cấp bách, đặc biệt là nhà vệ sinh.

Hiệu trưởng trường cần khẩn trương rà soát, cập nhật tài sản và thanh lý tài sản theo đúng quy định. Đối với tài sản không có trong sổ sách ban đầu hoặc nhận, tặng, cho, cần nhập vào sổ, ghi giá trị ban đầu và sau đó thành lập hội đồng để định giá và thanh lý theo quy trình.

Song song đó, hiệu trưởng cũng cần khẩn trương rà soát lại thiết bị dạy học để đảm bảo cung cấp đủ cho giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông 2018; nghiên cứu bố trí các phòng chức năng cần thiết như phòng thiết bị và thư viện.

Đặc biệt, trường phải dọn dẹp triệt để tất cả những gì không sử dụng được để giải phóng không gian, tạo môi trường sạch sẽ; bố trí lại phòng y tế để tối ưu không gian hành lang cho học sinh.

Hiệu trưởng phải chủ động, huy động nguồn lực xã hội hoá theo Thông tư 16/2018 về vận động tài trợ; xây dựng các mục tiêu, hạng mục cụ thể cần tài trợ để trình Sở GD&ĐT thẩm định, phê duyệt làm cơ sở pháp lý cho việc vận động.

Đối với UBND phường Tân Khánh, lãnh đạo Sở GD&ĐT đề nghị cần đưa chiến lược phát triển mạng lưới trường lớp vào nghị quyết Đảng bộ phường để tập trung chỉ đạo nguồn lực đầu tư phát triển trường lớp trên địa bàn. Hiện tại, phường đang thiếu rất nhiều phòng học (ước tính 337 phòng cho mầm non, tiểu học, THCS, THPT) và tỷ lệ phòng học trên 10.000 dân (175 phòng) rất thấp so với chỉ tiêu của TP (300 phòng).

UBND phường cũng cần tính toán quỹ đất để xây mới Trường THPT Tân Phước Khánh đáp ứng nhu cầu trên địa bàn.

Giám đốc Sở GD&ĐT cũng giao Ban quản lý dự án khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, chuẩn bị triển khai thực hiện trên địa bàn, đặc biệt là dự án Trường THPT Tân Phước Khánh.

Đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn khu vực 2, người đứng đầu ngành giáo dục TP yêu cầu khẩn cấp sửa chữa, chỉnh trang để đảm bảo các điều kiện chuẩn bị khai giảng. Đầu tư sửa chữa ngay nhà vệ sinh, đây là nhu cầu cấp thiết và là mối quan tâm hàng đầu của học sinh; tổ chức dọn dẹp các tài liệu cũ, thiết bị hư hỏng để tạo môi trường sạch sẽ; huy động vận động tài trợ từ phụ huynh, mạnh thường quân.