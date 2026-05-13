Xác minh vụ nam sinh lớp 12 bị nhóm người lạ rượt đánh trong trường học 13/05/2026 16:10

(PLO)- Công an xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc làm rõ vụ việc một nam sinh lớp 12 học tại Trường THPT Cẩm Thủy 1 bị nhóm thanh niên lạ mặt đột nhập vào trường hành hung.

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm thanh niên rượt đuổi và liên tục dùng mũ bảo hiểm hành hung ngay trong trường học.

Clip ghi lại cảnh ba thanh niên lạ mặt, không mặc đồng phục học sinh liên tục dùng mũ bảo hiểm đuổi đánh, tấn công một học sinh lớp 12 trong khuôn viên trường.

Đến khi nam sinh chảy máu thì nhóm người này mới rời đi. Đoạn clip sau khi đăng tải khiến nhiều người bày tỏ bức xúc, đồng thời đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra xử lý nghiêm.

Bước đầu xác minh, sự việc xảy ra tại Trường THPT Cẩm Thủy 1, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Trao đổi với PV chiều 13-5, Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Thủy 1, ông Nguyễn Thọ Bảo xác nhận vụ việc xảy ra tại khu vực nhà để xe của trường. Nam sinh bị đánh trong clip là em PHS đang học lớp 12A12.

Nam sinh lớp 12 Trường THPT Cẩm Thủy 1 bị nhóm người lạ mặt đánh ở trường. Ảnh: Cắt ra từ clip



Theo ông Bảo, thời điểm xảy ra vụ việc vào giờ tan học buổi sáng cách đây khoảng 10 ngày trước.

Theo đó, sau khi tan học, em S đến lấy xe để trở về nhà thì bị nhóm thanh niên leo qua hàng rào của trường vào khu vực nhà để xe và hành hung nam sinh. Nhóm người hành hung em S không phải là học sinh của trường.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã báo cáo Công an xã Cẩm Thủy về vụ việc, đồng thời đồng thời đưa em học sinh bị đánh đến bệnh viện điều trị và nam sinh đã trở lại lớp học tập bình thường.

“Đến nay, cơ quan công an vẫn đang làm việc với các bên liên quan, nhà trường chưa nhận được kết luận về vụ việc nam sinh bị đánh”, ông Bảo thông tin.