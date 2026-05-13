Khởi tố tài xế xe tải va chạm làm ô tô bán tải rơi xuống suối trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên 13/05/2026 15:33

(PLO)- Không giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi đi qua khu vực đang thi công trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, tài xế xe tải húc đuôi xe bán tải rơi xuống suối khiến ba người bị thương.

Ngày 13-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Lâm Tới (44 tuổi, trú tại xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trần Văn Tới tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 6-12-2025, Trần Lâm Tới điều khiển xe ô tô tải 89H-085.22 theo hướng Huế - Đà Nẵng.

Khi đến cầu Phú Mậu trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, nơi đang có công trường thi công, xe tải đã va chạm với xe ô tô bán tải 43C-262.86 đang di chuyển cùng chiều phía trước. Vụ va chạm khiến xe bán tải rơi xuống suối khi đang chở bốn người.

Xe bán tải rơi xuống suối sau tai nạn giao thông

Vụ tai nạn khiến ba người trên xe bán tải bị thương với tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể là 18%, phương tiện hư hỏng nặng, thiệt hại tài sản được xác định hơn 637 triệu đồng.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn do bị can Tới điều khiển phương tiện đi qua khu vực đang thi công, có đặt biển cảnh báo nguy hiểm nhưng không chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn. Đồng thời, tài xế này thiếu quan sát, không giảm tốc độ để bảo đảm an toàn, dẫn đến va chạm.