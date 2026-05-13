Người đàn ông đập 6 hủ cốt của gia đình người yêu vì ghen 13/05/2026 11:19

(PLO)- Vì ghen tuông, người đàn ông đã hành hung người yêu và đập phá sáu hủ cốt của gia đình nạn nhân đang chuẩn bị chôn cất.

Ngày 13-5, Công an xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ Đặng Viết Văn (46 tuổi) về hành vi xâm phạm hài cốt.

Người đàn ông đập phá sáu hủ cốt của gia đình người yêu bị Công an Đồng Tháp bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, Văn và người yêu sống chung như vợ chồng tại ấp Phú Mỹ, xã Phú Hựu. Thời gian gần đây, Văn ghen tuông vì nghi ngờ người yêu có người khác nên vào tối 11-5, người này đã hành hung người yêu.

Chưa dừng lại, Văn còn đập phá sáu hủ cốt của gia đình người yêu đang được để tại nhà mồ chờ chôn cất rồi bỏ trốn.

Chỉ vì ghen người đàn ông đập sáu hủ cốt của gia đình người yêu. Ảnh: CA

Nhận tin báo, Công an xã Phú Hựu phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và VKSND khu vực 8 tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy tìm Văn.

Đến sáng 13-5, Công an xã Phú Hựu phối hợp Công an xã Đức Lộc, tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Văn.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.