Hàng trăm người xuyên đêm khống chế cháy cỏ gần khu dân cư ở TP.HCM 13/05/2026 05:52

(PLO)- Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân tự vệ và lực lượng an ninh cơ sở được huy động khẩn trương dập đám cháy cỏ trên khu đất trống ở phường Tam Bình, ngăn cháy lan vào khu dân cư.

Tối 12-5, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng PC07 cùng công an, dân quân tự vệ và an ninh cơ sở phường Tam Bình xuyên đêm khống chế vụ cháy cỏ tại khu đất trống trên đường Ụ Ghe, giáp ranh phường Tam Bình và phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Tối 12-5, lực lượng chữa cháy cùng công an, dân quân tự vệ và an ninh cơ sở khẩn trương dập đám cháy cỏ xảy ra tại khu đất trống trên đường Ụ Ghe, giáp ranh phường Tam Bình và phường Hiệp Bình. Ảnh: XUÂN MINH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Bình tiếp nhận tin báo cháy cỏ tại khu đất trống trên đường Ụ Ghe. Do thời tiết hanh khô, gió lớn nên ngọn lửa bùng phát nhanh, có nguy cơ lan rộng vào khu dân cư lân cận.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã thông tin đến trung tâm chỉ huy 114 cùng phát lệnh báo động, huy động lực lượng đến hiện trường phối hợp chữa cháy. Hàng trăm người gồm dân quân thường trực, dân quân cơ động, công an và lực lượng an ninh cơ sở được triển khai phong tỏa khu vực, hỗ trợ dập lửa.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân và an ninh cơ sở căng mình dập lửa, xử lý các điểm cháy âm ỉ tại khu đất trống ở phường Tam Bình, TP.HCM. Ảnh: XUÂN MINH

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng PC07 điều động xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa. Tuy nhiên, do khu vực cháy có địa hình phức tạp, đường vào nhỏ hẹp nên phương tiện chuyên dụng gặp khó khăn khi tiếp cận sâu bên trong.

Các lực lượng sau đó sử dụng bình chữa cháy, kéo vòi nước tiếp cận nhiều điểm cháy để khoanh vùng, ngăn cháy lan. Trong điều kiện khói dày đặc và nhiệt độ cao, lực lượng chức năng vẫn bám trụ hiện trường, hỗ trợ người dân bảo vệ tài sản.

Vụ cháy cỏ xảy ra tại khu đất trống giáp ranh phường Tam Bình và phường Hiệp Bình khiến nhiều người dân lo lắng do ngọn lửa bùng phát mạnh, khói đen bao trùm khu vực trong suốt nhiều giờ liền. Ảnh: XUÂN MINH

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân đốt rác bất cẩn khiến lửa bén vào cỏ khô rồi cháy lan. Sau vụ cháy, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường, xử lý tàn lửa để tránh cháy bùng phát trở lại.

Công an, dân quân và lực lượng an ninh cơ sở bám trụ hiện trường trong điều kiện khói dày đặc, nhiệt độ cao để kéo vòi nước, khoanh vùng, dập tắt đám cháy cỏ xảy ra tại phường Tam Bình. Ảnh: PHẠM HẢI