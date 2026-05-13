An ninh trật tự

Hàng trăm người xuyên đêm khống chế cháy cỏ gần khu dân cư ở TP.HCM

(PLO)- Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân tự vệ và lực lượng an ninh cơ sở được huy động khẩn trương dập đám cháy cỏ trên khu đất trống ở phường Tam Bình, ngăn cháy lan vào khu dân cư.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 12-5, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng PC07 cùng công an, dân quân tự vệ và an ninh cơ sở phường Tam Bình xuyên đêm khống chế vụ cháy cỏ tại khu đất trống trên đường Ụ Ghe, giáp ranh phường Tam Bình và phường Hiệp Bình, TP.HCM.

z7819138681611_4a40ef403a9635de608c072032eb6360.jpg
Tối 12-5, lực lượng chữa cháy cùng công an, dân quân tự vệ và an ninh cơ sở khẩn trương dập đám cháy cỏ xảy ra tại khu đất trống trên đường Ụ Ghe, giáp ranh phường Tam Bình và phường Hiệp Bình. Ảnh: XUÂN MINH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Bình tiếp nhận tin báo cháy cỏ tại khu đất trống trên đường Ụ Ghe. Do thời tiết hanh khô, gió lớn nên ngọn lửa bùng phát nhanh, có nguy cơ lan rộng vào khu dân cư lân cận.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã thông tin đến trung tâm chỉ huy 114 cùng phát lệnh báo động, huy động lực lượng đến hiện trường phối hợp chữa cháy. Hàng trăm người gồm dân quân thường trực, dân quân cơ động, công an và lực lượng an ninh cơ sở được triển khai phong tỏa khu vực, hỗ trợ dập lửa.

z7819322784403_545045151189bef989665c4c05e9a697.jpg
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân và an ninh cơ sở căng mình dập lửa, xử lý các điểm cháy âm ỉ tại khu đất trống ở phường Tam Bình, TP.HCM. Ảnh: XUÂN MINH

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng PC07 điều động xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa. Tuy nhiên, do khu vực cháy có địa hình phức tạp, đường vào nhỏ hẹp nên phương tiện chuyên dụng gặp khó khăn khi tiếp cận sâu bên trong.

Các lực lượng sau đó sử dụng bình chữa cháy, kéo vòi nước tiếp cận nhiều điểm cháy để khoanh vùng, ngăn cháy lan. Trong điều kiện khói dày đặc và nhiệt độ cao, lực lượng chức năng vẫn bám trụ hiện trường, hỗ trợ người dân bảo vệ tài sản.

z7819138668019_b63e873b9d4ca0c3c2d445c5f55f0b9d.jpg
Vụ cháy cỏ xảy ra tại khu đất trống giáp ranh phường Tam Bình và phường Hiệp Bình khiến nhiều người dân lo lắng do ngọn lửa bùng phát mạnh, khói đen bao trùm khu vực trong suốt nhiều giờ liền. Ảnh: XUÂN MINH

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân đốt rác bất cẩn khiến lửa bén vào cỏ khô rồi cháy lan. Sau vụ cháy, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường, xử lý tàn lửa để tránh cháy bùng phát trở lại.

z7819322779402_2d6b1f2eb4b1494222beb4adfca138cb.jpg
Công an, dân quân và lực lượng an ninh cơ sở bám trụ hiện trường trong điều kiện khói dày đặc, nhiệt độ cao để kéo vòi nước, khoanh vùng, dập tắt đám cháy cỏ xảy ra tại phường Tam Bình. Ảnh: PHẠM HẢI
z7819139198865_225b09b947a2bd2e486b939c43ae09a5.jpg
Đêm xuống nhưng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, công an và dân quân tự vệ vẫn bám trụ hiện trường, khẩn trương khoanh vùng, dập lửa để ngăn đám cháy cỏ lan rộng vào khu dân cư. Ảnh: XUÂN MINH
PHẠM HẢI
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#cháy #khu dân cư #TP.HCM #hàng trăm người

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm