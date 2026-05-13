Cần Thơ: Bắt tạm giam 1 phụ nữ lừa đảo 7 tỉ đồng bằng chiêu vay đáo hạn ngân hàng 13/05/2026 09:29

(PLO)- Người phụ nữ ở Đồng Tháp đưa ra thông tin gian dối cần vay tiền đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao để chiếm đoạt 7 tỉ đồng của 1 người đàn ông ở Cần Thơ

Ngày 13-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Kim Xuyến (36 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, do cần tiền trả nợ, Xuyến đã đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lãi suất cao và hoàn vốn trong thời gian ngắn để chiếm đoạt tài sản.

Để tạo lòng tin, thời gian đầu Xuyến vay ít tiền và thanh toán gốc, lãi đúng hạn. Đến giữa tháng 7-2025, Xuyến vay anh NVL số tiền 7 tỉ đồng. Số tiền nhận được Xuyến đem trả nợ và tiêu xài cá nhân. Khi bị hại tìm thì Xuyến tìm cách lẩn trốn, né tránh trách nhiệm.

Công an TP Cần Thơ bắt Trần Thị Kim Xuyến lừa đảo 7 tỉ đồng bằng chiêu vay đáo hạn ngân hàng

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đề nghị những ai là bị hại của Trần Thị Kim Xuyến với thủ đoạn trên khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ (số 71 Trần Phú, phường Cái Khế) hoặc Điều tra viên Thiếu tá Lê Văn Chí Hữu, số điện thoại 0918.215.789 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.