Người phụ nữ lừa đảo hơn 17 tỉ đồng với chiêu vay tiền đáo hạn ngân hàng 23/04/2026 12:15

(PLO)- Với chiêu thức vay tiền để “đáo hạn ngân hàng”, người phụ nữ đã lừa nhiều người để chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng.

Ngày 23-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Đặng Ngọc Nhung (40 tuổi, trú tại phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Theo kết quả điều tra, trong năm 2019 do đang nợ tiền nhiều người, Nhung đã đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để “đáo hạn ngân hàng” và cho người khác vay lại nhằm tạo lòng tin.

Công an lấy lời khai của Đặng Ngọc Nhung. Ảnh: CAĐN

Tin tưởng, chỉ trong một năm 13 người đã chuyển tiền cho Nhung vay. Sau khi nhận tiền, Nhung đã không thực hiện trả như cam kết mà chiếm đoạt tổng số tiền hơn 17,3 tỉ đồng rồi đem trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Theo cơ quan Công an, thủ đoạn lừa đảo theo hình thức vay “đáo hạn ngân hàng” dù không mới nhưng ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý muốn sinh lời nhanh hoặc giúp đỡ tài chính ngắn hạn.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi giao dịch tiền tránh trở thành nạn nhân.