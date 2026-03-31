Lừa đảo gần 10 tỉ đồng với chiêu vay đáo hạn ngân hàng 31/03/2026 10:53

(PLO)- Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam Đặng Thanh Hùng vì lừa đảo gần 10 tỉ đồng bằng chiêu vay tiền đáo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Ngày 31-3, Công an TP Cần Thơ cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Đặng Thanh Hùng (41 tuổi, ngụ xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Hùng lợi dụng mối quan hệ quen biết, đưa thông tin gian dối về việc cần tiền cho khách vay đáo hạn ngân hàng từ 3 đến 5 ngày. Hùng cam kết sẽ hoàn trả tiền gốc và lãi đầy đủ.

Để tạo lòng tin, thời gian đầu Hùng trả tiền đúng hẹn. Sau đó, bị can tiếp tục vay nhiều lần với số tiền lớn hơn nhưng không dùng để đáo hạn ngân hàng mà dùng trả nợ, tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn này, từ năm 2024-2025, Hùng đã chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra thông báo ai là bị hại hoặc người liên quan đến vụ án do Đặng Thanh Hùng thực hiện, đề nghị liên hệ đơn vị để được hướng dẫn giải quyết.

Thông tin liên hệ: Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ, địa chỉ: Số 37 đường số 01, khu dân cư Ngân Thuận, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ. Số điện thoại: 0939949869 (gặp Trung tá Lê Phước Trung - Điều tra viên).

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.