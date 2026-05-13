Tìm thấy thi thể nghi phạm sát hại vợ cũ ở Quảng Trị 13/05/2026 11:34

(PLO)- Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nghi phạm liên quan vụ phụ nữ tử vong tại xã Kim Phú trong một lán trại giữa rừng.

Ngày 13-5, UBND xã Kim Phú (tỉnh Quảng Trị) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi phạm trong vụ người phụ nữ tử vong xảy ra tại địa phương.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể Đinh Xuân Tùng

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người đàn ông trong rừng.

Sau quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định người tử vong là Đinh Xuân Tùng (29 tuổi, trú tại thôn Tiến Hóa, xã Kim Phú). Tùng là chồng cũ của chị S.

Trước đó, như PLO đã thông tin, vào tối 11-5, người dân cùng chính quyền địa phương phát hiện chị CTS (31 tuổi, trú tại bản Yên Hợp) tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

