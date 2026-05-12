Hàng trăm người truy tìm chồng cũ người phụ nữ tử vong trong đêm 12/05/2026 11:36

(PLO)- Lực lượng chức năng đang ráo riết truy tìm nghi phạm liên quan đến vụ người phụ nữ 31 tuổi tử vong với nhiều vết thương trên người.

Ngày 12-5, UBND xã Kim Phú (tỉnh Quảng Trị) cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm nghi phạm trong vụ án khiến một người phụ nữ tử vong.

Lực lượng chức năng tổ chức truy bắt nghi phạm.

Theo đó, hơn 100 người gồm công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ đã tỏa ra nhiều hướng tại bản Yên Hợp và bản Mò O Ồ Ồ để tìm kiếm nghi phạm. Khu vực mà nạn nhân sinh sống là khu vực đồi núi nên việc truy tìm tung tích của nghi phạm gặp nhiều khó khăn.

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Phú, chị CTS (31 tuổi, ngụ bản Yên Hợp) lấy Đinh Xuân Tùng (29 tuổi, ngụ thôn Tiến Hóa) và sinh được 4 người con, hiện hai người đã ly hôn. Tùng được xác định là nghi phạm gây án.

Như PLO đã thông tin, vào tối 11-5, người dân cùng chính quyền địa phương phát hiện chị CTS tử vong ở trong nhà, cơ thể có nhiều vết thương.

Thi thể người phụ nữ được phát hiện tử vong với nhiều vết thương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc. Còn nghi phạm đã bỏ trốn.