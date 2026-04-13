Tìm chủ sở hữu xe máy liên quan vụ án giết người tại TP.HCM 13/04/2026 12:55

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tìm chủ sở hữu xe máy hiệu Honda Wave liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại xã Đất Đỏ vào cuối năm 2025.

Ngày 13-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 18-12-2025 tại ấp Phước Thới A, xã Đất Đỏ, TP.HCM.

Trong quá trình điều tra vụ án giết người nêu trên, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ một xe mô tô có đặc điểm sau: biển kiểm soát 72K1-496.36, hiệu Honda, loại Wave, màu sơn xanh đen bạc. Xe có số máy JA39E0463227 và số khung RLHJA390XHY488098.

Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện này. Để phục vụ công tác điều tra và giải quyết vụ án theo đúng quy định, Công an TP.HCM thông báo tìm người có quyền lợi liên quan.

Công an TP.HCM đang tìm chủ sở hữu chiếc xe máy trong vụ án giết người. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT đề nghị ai là chủ sở hữu của xe mô tô có đặc điểm nêu trên, nhanh chóng liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM - Phòng Cảnh sát hình sự cơ sở 2 để phối hợp làm việc.

Địa chỉ liên hệ: Số 02 đường Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa, TP.HCM. Khi đến, chủ sở hữu vui lòng gặp Điều tra viên Lê Thanh Tùng qua số điện thoại 0941.840.178 để được giải quyết quyền lợi.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tin, nếu không có ai liên hệ làm việc, Cơ quan CSĐT sẽ tiến hành xử lý xe máy nêu trên theo quy định pháp luật.