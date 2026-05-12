Bị rượt đuổi trên quốc lộ 1, nam sinh lớp 9 tử vong sau khi tông vào barie trạm BOT 12/05/2026 19:04

(PLO)- Bị rượt đuổi, nam sinh lớp 9 lái xe máy qua trạm BOT, va chạm vào barie ngã xuống đường dẫn đến tử vong.

Ngày 12-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ vụ hai nhóm thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn, rượt đuổi nhau trên quốc lộ 1 dẫn đến tai nạn giao thông khiến một nam sinh tử vong.

Theo đó, lực lượng công an đã xác định được danh tính những thanh thiếu niên tham gia vụ việc và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng trường hợp để xử lý theo quy định.

Clip thiếu niên điều khiển xe máy chạy qua trạm BOT, vào lối dành cho ô tô, tông vào barie dẫn đến tử vong.

Trước đó, chiều 11-5, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy tốc độ cao chạy qua trạm thu phí BOT và tông vào barie ngã xuống đường khiến một người tử vong.

Theo camera an ninh ghi lại, vụ việc xảy ra vào 0 giờ 11 phút ngày 8-5 tại trạm thu phí BOT Nam Bình Định trên quốc lộ 1, đoạn qua phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Nạn nhân tử vong là em HNB (15 tuổi, học sinh lớp 9, ngụ xã Bình An, tỉnh Gia Lai).

Thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa hai người tên NTP (17 tuổi, ngụ phường Bình Định) và NHN (17 tuổi, ngụ phường An Nhơn Nam).

Cụ thể, tối 7-5, nhóm của P và N hẹn đánh nhau. Sau đó, nhóm N phát hiện nhóm P đến khu vực quảng trường phường Bình Định liền mang hung khí, lái xe máy đuổi ra hướng quốc lộ 1. Lúc đến trạm thu phí BOT Nam Bình Định, phường An Nhơn Nam thì xảy ra tai nạn.

Vị trí xảy ra tai nạn tại trạm thu phí BOT Nam Bình Định, phường An Nhơn Nam. Ảnh: NC.

Thời điểm trên, em HNB điều khiển xe máy chở theo hai thanh thiếu niên đã tông vào barie trên làn dành cho ô tô và ngã xuống đường.