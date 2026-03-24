Bắt giữ nghi phạm cướp giật tài khiến người phụ nữ tử vong khi truy đuổi 24/03/2026 18:08

(PLO)- Công an Cần Thơ tạm giữ nghi phạm cướp giật dây chuyền khiến một phụ nữ tử vong khi truy đuổi trên tỉnh lộ 931.

Ngày 24-3, Công an TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Đô (24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 22-3 trên tỉnh lộ 931 đoạn qua xã Vĩnh Viễn, ông T.P.Đ (66 tuổi) chở vợ là bà Đ.T.P.A (57 tuổi) bằng xe máy. Lúc này, một nam thanh niên đi xe máy áp sát, cướp giật dây chuyền trên cổ bà A. rồi tăng tốc bỏ chạy.

Hình ảnh camera ghi lại thanh niên cướp giật tài sản trên đường

Vợ chồng ông Đ truy đuổi theo đối tượng. Khi đến khu vực dốc cầu Trâm Bầu (ấp 1, xã Vĩnh Viễn), ông Đ lạc tay lái khiến xe ngã xuống đường. Cả hai được người dân đưa đi cấp cứu nhưng bà A đã tử vong trên đường đến cơ sở y tế.

Nguyễn Minh Đô bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ

Phương tiện liên quan vụ án bị công an thu giữ được

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ triển khai lực lượng truy xét. Dù khu vực vắng người và hệ thống camera hạn chế, sau khoảng 23 giờ, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Minh Đô.

Tại cơ quan công an, Đô khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật khi thấy bà A. đeo dây chuyền vàng. Sau khi chiếm đoạt, đối tượng bán dây chuyền được 30 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.