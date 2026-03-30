Chủ xe truy đuổi 1km bắt giữ 2 kẻ trộm xe máy bên bờ kênh 30/03/2026 16:38

(PLO)- Khi đang dùng đoản bẻ khóa trộm xe máy của người dân dựng bên bờ kênh để đi cắt lúa, Ni và Viên bị chủ xe phát hiện, truy đuổi và bắt giữ.

Ngày 30-3, Công an xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Ni (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hậu) và Hồ Hữu Viên (22 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Lê Văn Ni (trái) và Hồ Hữu Viên cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: BT

Thông tin ban đầu, do thiếu tiền tiêu xài, Ni và Viên rủ nhau đi trộm cắp. Trưa 28-3, cả hai chở nhau trên xe máy biển kiểm soát 67E1-145.38 đến đường bờ kênh 15 (ấp Cây Me, xã Tri Tôn). Tại đây, cả hai phát hiện xe máy của ông P và ông H đang dựng trên đường, không có người trông coi do chủ xe đang cắt lúa dưới ruộng gần đó.

Ngay lập tức, Ni và Viên dùng đoản mở khóa hai chiếc xe trên để lấy trộm. Trong lúc đang thực hiện hành vi trộm cắp, ông P phát hiện và tri hô. Ni liền điều khiển xe máy chở Viên bỏ chạy về hướng cầu Kênh 15.

Ông P cùng ông H dùng xe máy truy đuổi quyết liệt. Sau khi bỏ chạy được khoảng 1km, Ni và Viên bị ông P, ông H cùng người dân địa phương áp sát, bắt giữ và bàn giao cho Công an xã Tri Tôn.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.