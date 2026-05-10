Nam sinh lớp 6 bị điện giật tử vong khi leo mái nhà lấy bóng 10/05/2026 06:10

(PLO)- Quả bóng bay lên mái nhà trong lúc đá bóng, nam sinh lớp 6 ở Khánh Hòa trèo lên lấy thì va phải dây điện, bị giật.

Ngày 10-9, lãnh đạo UBND phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa cho biết chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên gia đình nam sinh NHTH, lớp 6 trường Nguyễn Văn Trỗi, bị điện giật tử vong.

Lực lượng chức năng đưa em H. từ mái nhà xuống để cấp cứu. Ảnh: K.N

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 9-5, cháu H cùng hai bạn đến sân gần trường để đá bóng. Trong lúc chơi, quả bóng bay lên mái nhà.

H đã trèo lên để lấy bóng, chẳng may va vào dây điện và bị giật. Người dân phát hiện, hô hoán, liên hệ ngành điện để ngắt nguồn điện.

Sau đó, nạn nhân được sơ cứu và đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng cháu H không qua khỏi.

Gia đình cháu H. khó khăn. Bố mẹ đi làm xa gửi H ở cùng ông nội.