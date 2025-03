Người chăn cừu bị điện giật tử vong khi cầm vào dây cáp viễn thông 10/03/2025 17:43

Chiều 10-3, ông Lê Văn Phương, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ vụ điện giật làm ông HVC (57 tuổi, ngụ ở thị trấn Phước Dân) tử vong tại chỗ.

Khu vực người chăn cừu bị điện giật tử vong. Ảnh: Đ.C

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện ông C nằm trên lề đường, trên tay cầm dây cáp viễn thông. Qua kiểm tra, ông C đã tử vong nên người dân trình báo cơ quan công an.

“Công an tỉnh Ninh Thuận đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc”- ông Lê Văn Phương, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Dân thông tin.

Trao đổi với PV về vụ việc trên, lãnh đạo Công ty Điện lực tỉnh Ninh Thuận cho biết nguyên nhân ban đầu là do dây điện phía sau điện kế rò rỉ vào dây cáp viễn thông. Sau đó, đường dây viễn thông gác lên hàng rào gây ra vụ giật điện.

“Điện lực đang phối hợp với công an xác định điểm rò rỉ giữa đường dây sau điện kế và dây viễn thông gây ra vụ giật điện”- lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận nói.

Theo người dân địa phương, ông C là người khuyết tật, gặp nạn khi đang đi chăn cừu.