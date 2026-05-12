Công an TP.HCM mời làm việc một phụ nữ trộm mèo cảnh 12/05/2026 19:21

(PLO)- Công an TP.HCM đã mời làm việc với một phụ nữ để điều tra hành vi trộm mèo cảnh trên địa bàn phường Hòa Hưng.

Ngày 12-5, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Hòa Hưng lập hồ sơ, lấy lời khai Nguyễn Thị L (42 tuổi) để điều tra về hành vi trộm mèo cảnh.

Bà L chở con nhỏ đi vào con hẻm rồi bắt trộm con mèo. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một phụ nữ chạy xe máy chở theo con nhỏ đã tiếp cận, bắt trộm con mèo cảnh ngay trước cửa nhà dân trên địa bàn phường Hòa Hưng.

Bị hại trong vụ việc là chị PBV (24 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng) đã đến Công an phường trình báo. Theo chị V, tài sản bị mất là con mèo lông trắng đã nuôi khoảng hai năm. Vụ việc xảy ra vào ngày 30-4 ngay trước cửa nhà chị V.

Chị V sau đó có đăng tải thông tin lên mạng với mong muốn tìm lại con mèo.

Nạn nhân sau đó đăng tải thông tin để tìm kiếm con mèo. Ảnh: H.TÂM

Vào cuộc truy xét, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Hòa Hưng mời làm việc nghi phạm là bà Nguyễn Thị L. Tại cơ quan điều tra, bà L thừa nhận hành vi trộm mèo cảnh.

Bà L khai nhận, ngày 30-4, khi điều khiển xe máy 59C1-502.xx chở con gái lưu thông qua con hẻm trên địa bàn phường Hòa Hưng thì phát hiện con mèo. Do nảy sinh ý định bắt về cho con nuôi nên bà đã thực hiện hành vi trộm cắp.

Con mèo của chị L đã nuôi được khoảng hai năm nay. Ảnh: H.TÂM

Tuy nhiên, sau khi bắt về và cột tại sạp trái cây, con mèo đã bị tuột dây và chạy mất. Bà L cho biết đã tiếp xúc với chị V để xin lỗi và mong muốn đền bù nhưng không được phía bị hại chấp thuận.

Tổ công tác đã bàn giao bà L cùng tang vật là chiếc xe máy dùng để gây án cho Công an phường Hòa Hưng tiếp tục xử lý theo quy định.