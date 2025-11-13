Đà Lạt tổng lực di dời trụ điện nổi trên đường Bùi Thị Xuân 13/11/2025 18:08

(PLO)-Sau phản ánh của PLO, tuyến phố khu vực trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng) được các đơn vị phối hợp khẩn trương di dời hàng chục trụ điện nổi nằm dưới lòng đường.

Ngày 13-11, ông Trần Đức Dũng, Đội phó Đội Quản lý điện Đà Lạt cho biết, đơn vị đã huy động lực lượng cùng nhà thầu thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Bùi Thị Xuân (phường Xuân Hương – Đà Lạt) khẩn trương thực hiện thu hồi trụ điện nổi, đường dây cáp viễn thông trên tuyến sau phản ánh của PLO.

Các đơn vị phối hợp thực hiện thu hồi các trụ điện trên đường Bùi Thị Xuân trong ngày 13-11

Theo Đội Quản lý điện Đà Lạt, đơn vị đã triển khai 15 nhân viên cùng phương tiện xe cẩu để hỗ trợ đơn vị thi công là Công ty TNHH Hưng Nguyên thực hiện thu hồi trụ điện đang vướng trên lòng lề đường để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Bùi Thị Xuân.

“Chúng tôi đã thông báo cắt điện từng khung giờ, đoạn đường để khách hàng chủ động nắm thông tin theo quy định. Nhằm hỗ trợ các đơn vị thu hồi trụ điện nổi, cáp viễn thông được thuận lợi” – ông Dũng thông tin.

Các trụ điện nằm dưới lòng đường được di dời khẩn trương để đảm bảo an toàn giao thông cho người đi đường.

Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Đà Lạt (đơn vị chủ đầu tư) cho hay theo kế hoạch, các đơn vị sẽ phối hợp với ngành điện địa phương thực hiện việc thu hồi các trụ điện nổi, cáp viễn thông trên đường Bùi Thị Xuân (đoạn gần hồ Xuân Hương tới khu vực Ngã 5 Đại học) cũng như hoàn thiện công tác đấu nối đường điện xong trong tháng 11-2025.

Như PLO đã phản ánh, đoạn đường Bùi Thị Xuân dài 1,65km, tổng mức đầu tư 109 tỷ đồng được mở rộng, đi vào hoạt động hơn hai tháng nay. Tuy nhiên, các cột điện cũ án ngữ giữa lòng đường vẫn chưa được thu hồi gây mất mỹ quan và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Việc thu hồi các trụ điện cũ, cáp viễn thông trên đường Bùi Thị Xuân cũng như công tác đấu nối, san lưới điện theo chủ đầu tư dự án sẽ hoàn thành trong tháng 11-2025.

Theo báo cáo, công tác thu hồi đường dây và trụ điện bê tông nổi hiện hữu mới đạt khoảng hơn 40% khối lượng, vẫn còn nhiều vị trí chưa được xử lý dứt điểm.

Báo cáo lên UBND tỉnh, đơn vị chủ đầu tư cho rằng hiện nay, tiến độ dự án bị ảnh hưởng do trạm biến áp Nguyễn Văn Trỗi 2 đã quá tải.

Từ đó việc đấu nối lưới điện phải phụ thuộc kế hoạch và lịch cúp điện của Đội Quản lý điện Đà Lạt dẫn đến chậm tiến độ trong công tác đấu nối và san lưới điện.

Trong khi đó, Đội Quản lý điện Đà Lạt cho biết, việc chậm đấu nối trong thời gian qua được xác định một phần do quá trình thi công của nhà thầu chưa đồng bộ với kế hoạch kỹ thuật của ngành điện.

Đội Quản lý điện Đà Lạt huy động 15 nhân viên hỗ trợ chủ đầu tư, đơn vị thi công thu hồi các trụ điện trên đường Bùi Thị Xuân

Trước đó, đơn vị này đã có nhiều văn bản đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp đẩy nhanh tiến độ thi công chuyển đấu nối, thực hiện thu hồi trụ điện và đường dây hạ thế không còn sử dụng.