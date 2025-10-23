Phường Xuân Hương – Đà Lạt sẽ mở lại phố đi bộ khu Hòa Bình 23/10/2025 17:53

(PLO)- Hơn 3 tháng sau khi tạm dừng hoạt động do thiếu lực lượng, phường Xuân Hương – Đà Lạt (Lâm Đồng) dự kiến sẽ mở lại phố đi bộ khu Hòa Bình trong thời gian tới.

Chiều 23-10, UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt cho biết đang chuẩn bị, bố trí các lực lượng để sắp tới sẽ mở lại tuyến phố đi bộ khu Hòa Bình và các tuyến đường trung tâm sau thời gian vận hành chính quyền hai cấp thiếu về nhân lực ban đầu.

Thời gian phố đi bộ dự kiến hoạt động vẫn như trước đó, từ 19 giờ đến 22 giờ các ngày thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần.

Các bạn trẻ với hoạt động văn nghệ tại khu vực phố đi bộ Hoà Bình, khu trung tâm Đà Lạt thời điểm hoạt động năm 2024

Một lãnh đạo phường cho biết, việc mở lại không gian phố đi bộ khu Hòa Bình sẽ tiếp tục tạo điểm đến về đêm sôi động, góp phần phát triển du lịch đêm, thúc đẩy thương mại – dịch vụ trung tâm.

Riêng đối với phố đi bộ thí điểm Trần Quốc Toản (từ nút giao ngã 3 Đinh Tiên Hoàng – Trần Quốc Toản đến Vườn hoa thành phố), theo UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt sẽ dừng hoạt động. Nguyên nhân là thời gian thí điểm tuyến phố đi bộ nêu trên hoạt động của người dân, du khách không cao.

Sau một thời gian thí điểm, hiện cơ quan chức năng đã cho dừng phố đi bộ Trần Quốc Toản.

Hiện phường Xuân Hương - Đà Lạt đang tiếp tục chỉnh trang, mở rộng các hoạt động văn hóa và nghệ thuật để phố đi bộ Hòa Bình trở lại hoạt động sôi động hơn. Đồng thời, nghiên cứu, lên kế hoạch chỉnh trang đô thị quanh khu vực hồ Xuân Hương nhằm hình thành một không gian công cộng hiện đại, thân thiện và mang đậm dấu ấn riêng của “phố núi ngàn hoa”.