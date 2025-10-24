Bầu trời Đà Lạt rực rỡ sắc màu ngày hội khinh khí cầu 24/10/2025 14:51

(PLO)- Hàng ngàn du khách, người dân đến quảng trường Lâm Viên Đà Lạt, Lâm Đồng để chiêm ngưỡng ngày hội khinh khí cầu.

Từ ngày 24 đến 26-10, lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt và nghệ thuật Lâm Đồng 2025 diễn ra tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Lễ hội khinh khí cầu và nghệ thuật Lâm Đồng 2025 khai mạc sáng 24-10 với các hoạt động nổi bật như bay treo, trình diễn ánh sáng, bay trang trí... Ảnh: CHÍNH THÀNH

Tại lễ khai mạc sáng 24-10, hàng ngàn người dân, du khách thưởng thức, ngắm nhìn khinh khí cầu bay lơ lửng giữa không trung, chụp ảnh cùng những quả cầu bay khổng lồ bên hồ Xuân Hương.

Tuy nhiên do thời tiết chưa thuận lợi, gió mạnh nên việc trải nghiệm bay treo, chiêm ngưỡng toàn cảnh Đà Lạt từ độ cao hàng chục mét từ khinh khí cầu chưa thể thực hiện.

Lễ hội diễn ra tại quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Nhân viên điều khiển khinh khí cầu loại lớn bay lên.Ảnh: CHÍNH THÀNH

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nói lễ hội lễ hội khinh khí cầu hứa hẹn tạo thêm không gian văn hóa - nghệ thuật - du lịch, sản phẩm mới phục vụ nhân dân, du khách khi đến với Lâm Đồng, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Người dân, du khách check in bên những quả khinh khí cầu tại lễ hội.Ảnh: CHÍNH THÀNH

Gió to khiến việc điều khiển cho khinh khí cầu bay lên ổn định gặp khó khăn.Ảnh: CHÍNH THÀNH

Lễ hội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Bản hòa ca mặt trời và di sản với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng tại quảng trường Lâm Viên và nhà hát Opera house.