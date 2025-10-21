Lễ hội khinh khí cầu sẽ diễn ra tại Đà Lạt từ 24 tới 26-10 21/10/2025 14:46

(PLO)-Du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng Đà Lạt ngàn hoa từ trên cao khi đến với lễ hội khinh khí cầu và nghệ thuật Lâm Đồng.

Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết từ ngày 24 đến 26-10, lễ hội khinh khí cầu và nghệ thuật Lâm Đồng năm 2025 sẽ diễn ra tại quảng trường Lâm Viên và nhà hát Opera House Hoa Dã Quỳ, thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Ngắm Đà Lạt và các công trình di sản kiến trúc từ khinh khí cầu tại festival hoa Đà Lạt 2024. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Theo Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, tâm điểm lễ hội là 20 khinh khí cầu nhiều màu sắc, gồm ba khinh khí cầu cỡ lớn bay treo cấp 7, 12 khinh khí cầu bay treo cấp 1, năm khinh khí cầu trang trí mặt đất.

Vào bình minh và hoàng hôn, hàng chục khinh khí cầu sẽ đồng loạt thắp sáng bầu trời Đà Lạt, tạo nên khung cảnh ngoạn mục và điểm check-in thu hút. Ngoài trình diễn khinh khí cầu, chương trình còn kết hợp nghệ thuật ánh sáng, âm nhạc.

Du khách ngắm Đà Lạt từ khinh khí cầu tại festival hoa Đà Lạt 2024. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Đêm nghệ thuật “The Sunrise Legacy – Bản hòa ca mặt trời và di sản” sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hứa hẹn mang đến những tiết mục giao hưởng, nhạc trẻ đặc sắc.

Với quy mô tầm quốc tế, lễ hội được kỳ vọng góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng, mang đến cho du khách cơ hội chiêm ngưỡng Lâm Đồng ngàn hoa từ trên cao, trong không gian rực rỡ của di sản và ánh sáng.