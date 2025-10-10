Khởi công xây dựng Cung thiếu nhi quy mô hơn 1.100 tỉ đồng tại TP.HCM

Sáng 10-10, Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM tổ chức Lễ khởi công xây dựng Cung thiếu nhi TP.HCM trên khu đất số 5-2 thuộc khu chức năng số 5, phường An Khánh, TP.HCM.
Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng Bộ TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, cho biết Cung thiếu nhi TP.HCM là công trình trọng điểm, mang ý nghĩa chính trị - văn hóa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng, bồi dưỡng thế hệ trẻ của đất nước.
Đồng thời, theo ông Hải, đây cũng là công trình nhận được nhiều sự quan tâm, mong đợi của các em thiếu nhi, thầy cô phụ trách, các bậc phụ huynh và toàn xã hội.
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh: "Việc khởi công công trình hôm nay là lời cam kết mạnh mẽ nhất về một môi trường phát triển toàn diện, hiện đại cho tuổi thơ TP mang tên Bác".
Cũng theo ông Cường, Cung thiếu nhi là sự đầu tư bền vững nhất cho tương lai.
"Đồng thời, công trình sẽ góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc độc đáo, một không gian xanh - sạch - đẹp, góp phần phát triển đồng bộ và hoàn chỉnh hạ tầng xã hội của khu đô thị mới Thủ Thiêm, biến nơi đây thành khu đô thị kiểu mẫu, đáng sống như định hướng của TP.HCM" - ông Cường nói.
Cung thiếu nhi TP.HCM là công trình dân dụng cấp 1, dự án được phê duyệt theo Quyết định số 1677 ngày 29-4-2025 của UBND TP. Dự án được xây dựng nhằm trở thành nơi vui chơi, giải trí cho các em thiếu nhi Thành phố, với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại,…
Công trình chính được thiết kế với quy mô 10 tầng, bao gồm 1 tầng hầm, 1 tầng trệt và 9 tầng lầu, với tổng diện tích khu đất là 39.911,50 m2 với diện tích sàn xây dựng là 36.650 m2.
Điều làm nên sự khác biệt và độc đáo của Cung Thiếu nhi này chính là việc hình thành một quần thể phục vụ thiếu nhi toàn diện, kết hợp hài hòa giữa không gian trong nhà và ngoài trời.
Khối Công trình chính có thiết kế kiến trúc hiện đại, lấy cảm hứng từ sự năng động và sáng tạo của trẻ thơ. Bên trong sẽ tích hợp đầy đủ các khu vực chuyên môn như 4 khán phòng, hội trường đa năng từ 300 - 600 chỗ; 6 rạp chiếu phim từ 127-175 chỗ; các phòng học nghệ thuật, võ thuật, kỹ thuật, năng khiếu, khu vui chơi rèn luyện thể chất... Mỗi tầng là một thế giới kiến thức và trải nghiệm khác nhau.
Hạng mục ngoài trời và cảnh quan: Thiết kế chú trọng đến việc tạo lập các sân chơi ngoài trời sáng tạo, kết hợp giáo dục thể chất và giáo dục môi trường.
Khu vực cảnh quan sẽ được thiết kế xanh mát với công viên nhỏ, quảng trường trung tâm làm nơi tổ chức các sự kiện lớn và sinh hoạt tập thể, cùng với các khu vực tiểu cảnh khám phá giúp các em gần gũi hơn với thiên nhiên.
Điểm nhấn của hạng mục này là Quảng trường nước - Khán đài ngoài trời 1.308 chỗ có mái che. Sân khấu ngoài trời này có diện tích khoảng 1.246m².
Ngoài ra, dự án được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật từ cấp điện, cấp nước, thoát nước, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng biểu diễn đa năng và hệ thống quản lý BMS hoạt động như một "bộ não trung tâm" để giám sát, điều khiển và tối ưu hóa hầu hết các hệ thống kỹ thuật cơ điện trong tòa nhà một cách đồng bộ và tự động.
Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư là 1.124 tỉ đồng, được bố trí từ nguồn vốn ngân sách TP trong niên hạn đến ngày 31-12-2028.