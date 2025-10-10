Khởi công xây dựng Cung thiếu nhi quy mô hơn 1.100 tỉ đồng tại TP.HCM 10/10/2025 11:58

Sáng 10-10, Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM tổ chức Lễ khởi công xây dựng Cung thiếu nhi TP.HCM trên khu đất số 5-2 thuộc khu chức năng số 5, phường An Khánh, TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: V. HÀ

Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng Bộ TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, cho biết Cung thiếu nhi TP.HCM là công trình trọng điểm, mang ý nghĩa chính trị - văn hóa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng, bồi dưỡng thế hệ trẻ của đất nước.

Ông Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM phát biểu tại Lễ khởi công.

Đồng thời, theo ông Hải, đây cũng là công trình nhận được nhiều sự quan tâm, mong đợi của các em thiếu nhi, thầy cô phụ trách, các bậc phụ huynh và toàn xã hội.

Phối cảnh Cung thiếu nhi TP.HCM.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh: "Việc khởi công công trình hôm nay là lời cam kết mạnh mẽ nhất về một môi trường phát triển toàn diện, hiện đại cho tuổi thơ TP mang tên Bác".

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại Lễ khởi công

Cũng theo ông Cường, Cung thiếu nhi là sự đầu tư bền vững nhất cho tương lai.

"Đồng thời, công trình sẽ góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc độc đáo, một không gian xanh - sạch - đẹp, góp phần phát triển đồng bộ và hoàn chỉnh hạ tầng xã hội của khu đô thị mới Thủ Thiêm, biến nơi đây thành khu đô thị kiểu mẫu, đáng sống như định hướng của TP.HCM" - ông Cường nói.

Lãnh đạo TP.HCM và các đại biểu chụp hình cùng các em thiếu nhi.