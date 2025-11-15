Khu du lịch núi Bà Đen ưu đãi đặc biệt nhằm tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam 15/11/2025 10:29

(PLO)- Tháng 11, Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain áp dụng ưu đãi đặc biệt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, với vé cáp treo combo Chùa – đỉnh núi chỉ còn 300.000 đồng, cùng voucher quà tặng 100.000 đồng.

Từ ngày 15 đến 23-11-2025, chương trình ưu đãi giá vé cáp treo lên núi Bà Đen đặc biệt được Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain áp dụng nhằm tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Theo đó, toàn bộ du khách lên núi Bà Đen dịp này sẽ nhận ưu đãi 50% combo vé cáp treo lên Chùa và đỉnh núi, với mức giá chỉ còn 300.000 đồng, và combo vé cáp Chùa + đỉnh + ăn Buffet chỉ còn 550.000 đồng.

﻿ Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Đặc biệt, du khách là giáo viên đang công tác hoặc đã nghỉ hưu trên toàn quốc (gồm cả giáo viên của các trường công lập, bán công, tư thục…), sẽ được tặng kèm thêm voucher 100.000 đồng để sử dụng các dịch vụ ẩm thực hoặc lưu niệm.

Khi đến tham quan, du khách chỉ cần mang theo thẻ giáo viên, hoặc giấy giới thiệu của nhà trường hay các giấy tờ chứng minh là giáo viên.

Trong tháng 11, giá vé cáp treo chùa Hang (hai chiều) cũng được áp dụng ưu đãi với mức chỉ 150.000 đồng. Với tuyến cáp này, du khách có thể hành hương tại hệ thống chùa Bà hàng trăm năm tuổi gắn liền với huyền thoại Linh Sơn Thánh Mẫu linh thiêng – một biểu tượng tín ngưỡng tâm linh của người dân Nam bộ.

KDL Sun World Ba Den Mountain cũng vẫn liên tục miễn phí vé cáp cho Tăng ni (áp dụng cho khách có chứng nhận Tăng Ni của GHPG hoặc chứng điệp thọ giới) và cho người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên.

Chương trình ưu đãi giá vé tháng 11 là cơ hội đặc biệt để du khách đến núi Bà Đen thưởng ngoạn “miền tiên cảnh” ở độ cao 986m so với mực nước biển. Tại đây, du khách sẽ chiêm bái hệ thống các công trình văn hoá tâm linh kỳ vĩ, nổi bật với tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất Châu Á ngự tọa trên đỉnh núi và đại tượng Di Lặc Bồ Tát bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới.

Núi Bà Đen nhìn từ hồ Dầu Tiếng. Ảnh: Hải Triều

Núi Bà Đen cũng được biết đến là một điểm đến để cân bằng và nuôi dưỡng Thân Tâm Trí với nhiều trải nghiệm văn hoá tâm linh độc đáo như lễ dâng đăng thiêng liêng vào các tối thứ 7, các buổi thiền trà, các khu vườn thiền, hay các show diễn nghệ thuật đậm sắc màu văn hoá bản địa vào các ngày cuối tuần…

Ngay trong đầu tháng 11, Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain đã cán mốc 5 triệu lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen trong năm 2025, và trở thành điểm đến văn hoá tâm linh hấp dẫn du khách bậc nhất tại Nam bộ.