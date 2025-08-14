Doanh số ô tô điện có lấn sát xe xăng sau thông tin hạn chế xe xăng, dầu? 14/08/2025 14:22

(PLO)- Điểm danh những dòng ô tô điện và ô tô xăng đang có doanh số cao nhất tính đến ngày 14-8.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 7, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 31.739 xe, giảm 1% so với tháng 6-2025 tăng 10% so với tháng 7-2024.

Trong đó, doanh số bán hàng của toàn thị trường bao gồm 22.929 xe du lịch, 8.805 xe thương mại và 642 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm 3%, xe thương mại tăng 0,3%, xe chuyên dụng tăng 146% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 15.701 xe, tăng 9% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 16.038 xe, giảm 9% so với tháng trước.

Đối với các dòng xe xăng, một số mẫu xe bán chạy nhất thị trường gồm: Mitsubishi Xforce đạt 1.185 xe, Mitsubishi Xpander đạt 1.553 xe, Toyota Vios đạt 1.213 xe, Toyota Yariss Cross đạt 1.199 xe, Ford Ranger đạt 1.598 xe, Ford Everest đạt 1.089 xe, Mazda CX-5 đạt 1.586 xe và Honda City đạt 1.181 xe.

Đến sáng 14-8, TC Motor đơn vị sản xuất và phân phối xe Hyundai hiện chưa công bố doanh số. Tuy nhiên, nhìn những con số mà xe điện VinFast công bố dưới đây có thể thấy xe điện đang lấn át doanh số xe xăng.

Ô tô điện VinFast bán được 11.479 chiếc trong tháng 7.

Cụ thể, VinFast cũng công bố doanh số tháng 7 khi tiếp tục đạt kết quả kinh doanh ấn tượng với 11.479 ô tô điện các loại được bán ra, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên 79.048 chiếc.

Kết quả này giúp VinFast duy trì vững chắc vị thế hãng xe số 1 thị trường trong 10 tháng liên tiếp, đồng thời cho thấy xu hướng chuyển đổi sang sử dụng xe điện đang được người tiêu dùng hưởng ứng mạnh mẽ.

Đáng chú ý, VinFast VF 3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất trong tháng 7-2025, với 3.140 chiếc được bàn giao đến tay khách hàng. Lũy kế từ đầu năm, đã có tổng cộng 26.223 xe VF 3 được bán ra thị trường, là mẫu xe được ưa chuộng nhất Việt Nam thời gian qua.

Ở vị trí thứ 2, VF 5 tiếp tục cho thấy sức hút lớn đối với khách hàng cá nhân khi đạt doanh số 2.552 xe bán ra trong tháng 7, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên 24.364 xe. Ngoài ra, mẫu Herio Green - phiên bản được tối ưu từ nguyên mẫu VF 5, hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ - cũng đóng góp tới 2.128 xe bán ra trong tháng qua.

Ở vị trí thứ 4 là mẫu B-SUV VF 6, với 1.902 xe đến tay khách hàng, nâng tổng số xe bàn giao ra thị trường từ đầu năm lên 10.454 xe. Với kết quả kinh doanh ấn tượng, được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao, VF 6 hiện là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc B-SUV tại thị trường Việt Nam kể từ đầu năm.

Với 795 xe bán ra thị trường trong tháng 7, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên 4.381 xe, VF 7 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mẫu xe được ưa chuộng nhất phân khúc C-SUV. Các mẫu xe khác như VF 8, VF 9, VF e34/Nerio Green cũng đạt được doanh số ấn tượng trong tháng qua, trong đó riêng VF 8 đạt 319 xe, lũy kế từ đầu năm đạt 1.945 xe.