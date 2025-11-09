Vụ tàu 178 nghìn tấn mắc cạn: Đơn vị nào chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố tràn dầu? 09/11/2025 17:03

(PLO)- Tàu Star Bueno (quốc tịch Liberia) chở hơn 174.000 tấn quặng sắt từ Pháp đến Việt Nam thì bị mắc cạn tại vùng biển Dung Quất (Quảng Ngãi), nguy cơ tràn dầu đang được cơ quan chức năng khẩn trương kiểm soát.

Ngày 25-10, khi đang neo tại vùng biển Dung Quất chờ hướng dẫn vào cảng, sĩ quan trực ca trên tàu Star Bueno phát hiện mỏ neo mạn trái bị trôi, khiến tàu mắc cạn tại khu vực này.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi triển khai các biện pháp kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của tàu, huy động tàu lai hỗ trợ và yêu cầu chủ tàu khẩn trương xây dựng phương án xử lý, bảo đảm an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển.

Tàu Star Bueno (quốc tịch Liberia) chở hơn 174.000 tấn quặng sắt từ Pháp đến Dung Quất.

﻿Ảnh: N.YÊN



Ngày 1-11, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị liên quan nhằm thống nhất biện pháp xử lý khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho người, tàu, hàng hóa và môi trường biển.

Hiện Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung đã điều lực lượng, phương tiện và thiết bị ra khu vực tàu Star Bueno neo để phòng chống sự cố tràn dầu.

Tại cuộc họp vào ngày 7-11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh đây là sự cố rất nghiêm trọng, “ngàn cân treo sợi tóc”. Hiện thời tiết đang thuận lợi để triển khai hút gần 2.200 m³ dầu FO, DO và bơm nước ra khỏi tàu nhằm nâng mạn, bảo đảm ổn định thân tàu.

Theo Quyết định 12/2021 của Thủ tướng về quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, khi xảy ra sự cố, Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực hoặc đơn vị cứu hộ, cứu nạn hàng hải sẽ thực hiện hợp đồng dịch vụ ứng phó theo đề nghị của thuyền trưởng, chủ tàu hoặc đại diện chủ tàu.

Chủ cơ sở hoặc chủ tàu gây ra sự cố tràn dầu phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ chi phí ứng phó, thiệt hại kinh tế và tổn thất về môi trường. Bên chịu trách nhiệm bồi thường phải phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết việc bồi thường.

Trường hợp thiệt hại xảy ra trong phạm vi tỉnh, UBND cấp tỉnh chủ trì xác định thiệt hại và trách nhiệm bồi thường, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu cấp tỉnh.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ kiểm tra, giám sát hoạt động bồi thường, xử lý thiệt hại và các khiếu nại liên quan theo quy định.