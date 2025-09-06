Từ sự cố tràn dầu ra đường ở Hà Nội: Trách nhiệm pháp lý và biện pháp ứng phó khẩn cấp

Ngày 5-9, một xe tải lưu thông trên đường Bạch Thành Phong (phường Đại Mỗ, Hà Nội) thì bị bục bồn chở dầu, khiến dầu tràn ra đường. Tại hiện trường, vệt dầu bị đổ ra đường kéo dài hơn 20 m và trải rộng khắp mặt đường gây trơn trợt. Nhiều người đi xe máy đã té ngã vì không phát hiện và xử lý kịp thời. Sự việc gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và môi trường đô thị.
Từ vụ việc này, nhiều người thắc mắc: Phải xử lý tràn dầu trên đường như thế nào cho an toàn và kịp thời? Cần biện pháp gì để phòng ngừa, tránh tái diễn? Trách nhiệm pháp lý của tài xế, chủ xe và doanh nghiệp như thế nào khi để xảy ra sự cố?
Trao đổi với phóng viên, chuyên gia xử lý sự cố của một đơn vị vận tải xăng dầu cho biết xăng dầu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Hơi xăng - dầu nhẹ hơn không khí nên khi thoát ra khỏi thiết bị chứa (đường ống, bể chứa...) sẽ khuyếch tán trong không khí rất nhanh. Hơi xăng - dầu kết hợp với không khí ở một tỉ lệ nhất định tạo thành hỗn hợp nguy hiểm.
Nguy hiểm về cháy:
Nhiệt độ cháy lớn, tốc độ cháy lan do xăng dầu lan tràn trên bề mặt rất lớn, dễ tạo thành các đám xăng dầu lớn. Trong trường hợp xảy ra sự cố, có thể sử dụng các chất chữa cháy phù hợp như Bình chữa cháy (bằng bột, CO2, bọt foam); Cát; Chăn (mền) làm từ sợi cotton, nhúng nước.
Biện pháp xử lý gồm: di chuyển thiết bị chứa ra khỏi khu vực cháy nếu có thể và an toàn; làm nguội bồn chứa bằng nước liên tục cho đến khi lửa được dập tắt; dùng bình chữa cháy dập lửa xung quanh; tránh hít phải khói độc, luôn đứng xuôi chiều gió và tránh đứng ở khu vực thấp. Người tham gia chữa cháy cần giữ khoảng cách an toàn, đồng thời cách ly hiện trường trong phạm vi tối thiểu 300 m.
Nguy hiểm về nổ:
Xăng dầu là chất dễ bay hơi, khi kết hợp với không khí ở một tỉ lệ nhất định sẽ tạo thành hỗn hợp dễ gây cháy, nổ. Khi xảy ra sự cố, nhiệt độ cháy rất cao và tốc độ cháy lan mạnh, dễ hình thành đám cháy lớn. Để bảo đảm an toàn, khu vực có bồn chứa hoặc xe bồn chở xăng dầu cần được cách ly với bán kính 800 m.
Nguy hiểm về độc:
Nếu xăng cháy trong điều kiện ngoài buồng đốt (cylinder) sẽ tạo ra các loại khí rất độc hại như: Carbon Monoxide (CO), các loại khí Nitrogen oxide như NO, NO2; các loại Hydrocarbon. Ngoài ra, sự cố rò rỉ, tràn đổ còn có thể gây bỏng nhiệt.
Trong trường hợp cháy, nên sử dụng bình chữa cháy bột, CO2 bọt foam, cát hoặc chăn cotton nhúng nước để dập lửa. Khu vực xảy ra sự cố cần được cách ly tối thiểu 800 m, đồng thời thực hiện các biện pháp an toàn như: tránh xa vật liệu dễ cháy, không bước vào vùng tràn đổ, ngăn chặn rò rỉ nếu có thể và đảm bảo không gây nguy hiểm cho con người. Khi xử lý, không phun nước trực tiếp vào hóa chất tràn đổ hoặc nguồn rò rỉ, có thể dùng vòi phun nước để giảm bay hơi hoặc chuyển hướng đám mây khí; tuyệt đối ngăn chặn rò rỉ vào hệ thống cống thoát nước, tầng hầm hay không gian kín.
Ngoài ra, vị chuyên gia này cũng nêu một số tình huống điển hình và hướng dẫn biện pháp xử lý, cụ thể:
Trong trường hợp gặp cản trở giao thông do hỏng đường, ùn tắc,… xe bồn phải dừng đỗ lâu tại vị trí không an toàn, có thể tiếp xúc các nguồn nhiệt, va chạm dẫn đến cháy, rò rỉ. Khi đó, cần chuyển tuyến đường vận chuyển, cách ly, bảo vệ khu vực tiếp xúc, phối hợp tham gia bảo vệ hiện trường và cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra sự cố.
Trong trường hợp tai nạn hoặc trục trặc phương tiện vận chuyển nhưng chưa ảnh hưởng đến bồn chứa: Việc dừng đỗ lâu tại vị trí không an toàn, có thể tiếp xúc các nguồn nhiệt, va chạm làm tăng nguy cơ cháy, rò rỉ. Người xử lý cần nhanh chóng khắc phục hoặc thay phương tiện vận chuyển, thay tài xế nếu có thương vong do tai nạn. Song song đó, phải tham gia bảo vệ hiện trường, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng và thường xuyên kiểm tra áp suất xe bồn, tiến hành xả áp nếu phát hiện bất thường.
Trường hợp tai nạn hoặc trục trặc khiến bồn chứa bị hư hỏng: Tình huống này đặc biệt nguy hiểm vì có thể gây rò rỉ, tràn đổ hóa chất độc hại hoặc dễ cháy nổ, đe dọa tính mạng và tài sản xung quanh. Người xử lý cần áp dụng ngay các biện pháp khắc phục tạm thời nếu có phương án và dụng cụ (bịt chỗ rò, khóa van…), đồng thời khoanh vùng, cách ly khu vực nguy hiểm, gọi trợ giúp khẩn cấp. Trong thời gian chờ lực lượng chuyên môn đến, phải bảo vệ hiện trường, ngăn không cho người ngoài tiếp cận khu vực nguy hiểm.
Xem xét trách nhiệm hai bên
Về trách nhiệm pháp lý liên quan đến sự cố dầu tràn ra đường gây mất an toàn giao thông, ThS-LS Đặng Thị Thúy Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết cần xem xét đồng thời trách nhiệm của người điều khiển phương tiện và của chủ sở hữu phương tiện/doanh nghiệp vận tải.
Đối với tài xế: Hành vi “chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông” bị xử phạt hành chính theo điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định 168/2025. Ngoài ra, tài xế có nghĩa vụ ở lại hiện trường, cảnh báo nguy hiểm và báo cơ quan chức năng đến xử lý, ứng cứu, khắc phục sự cố. Việc bỏ trốn có thể làm nặng thêm trách nhiệm pháp lý.
Đối với doanh nghiệp vận tải, chủ sở hữu phương tiện: Đây là chủ thể có trách nhiệm chính trong việc đảm an toàn kỹ thuật của phương tiện, đặc biệt là với phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm như xăng dầu; trách nhiệm kiểm định, bảo dưỡng téc chở dầu định kỳ; trang bị trên xe bộ dụng cụ xử lý tràn dầu; đào tạo lái xe kỹ năng ứng phó sự cố; nghĩa vụ bồi thường dân sự nếu có thiệt hại cho người đi đường liên quan đến sự cố này.
Điều 8 và Điều 9 Nghị định 42/2020 quy định nghiêm ngặt về điều kiện đối với người điều khiển phải được huấn luyện chuyên môn và phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, trong đó thiết bị chuyên dùng của phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như: khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra; nếu gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra theo quy định tại Điều 3 Nghị định 168/2024.
Nếu thiệt hại xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu sót trong quản lý hoặc thiếu trách nhiệm trong bảo dưỡng, doanh nghiệp còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015 về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong trường hợp phát sinh nghĩa vụ bồi thường trách nhiệm dân sự, doanh nghiệp hoặc chủ xe là người chịu trách nhiệm chính, song tài xế có thể liên đới nếu chứng minh được lỗi trực tiếp trong quá trình điều khiển phương tiện và các khoản bồi thường quy định cụ thể tại Điều 590 Bộ luật Dân sự.