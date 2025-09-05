Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cẩn trọng khi đốt vàng mã dịp rằm tháng 7 05/09/2025 17:36

(PLO)- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP HCM có một số khuyến cáo tới người dân về việc đốt vàng mã dịp rằm tháng 7 âm lịch.

Mỗi năm, cứ vào dịp rằm tháng 7 âm lịch, với quan niệm “trần sao, âm vậy” nên nhiều gia đình chuẩn bị đồ cúng tươm tất, đặc biệt là vàng mã với mong muốn để người đã khuất được hưởng cuộc sống sung túc, đầy đủ vật chất. Tuy nhiên, việc đốt vàng mã tiềm ẩn nguy cơ gây ra các vụ cháy, nổ.

Việc đốt vàng mã tùy tiện trong dịp rằm tháng 7 tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ảnh: HUỲNH THƠ

Nhằm đảm bảo an toàn PCCC trong khi đốt vàng mã dịp rằm tháng 7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP HCM có một số khuyến cáo như sau:

1. Cẩn trọng việc thắp hương, thắp nến thờ cúng và hóa vàng mã.

2. Thắp hương cách xa trần gỗ, xa các vật dụng dễ cháy và phải có người trông coi; không nên đốt quá nhiều vàng mã, nhất là các loại vàng mã có khối lượng lớn như nhà lầu, xe hơi… để tránh nguy cơ gây hỏa hoạn.

3. Khi đốt vàng mã, phải sử dụng thùng kim loại (sắt, inox) có nắp đậy kín để tránh tàn lửa bay ra xung quanh, đồng thời phải chờ vàng mã cháy hết, dùng nước vẩy lên tro, đề phòng cháy ngầm. Người dân tuyệt đối không đốt vàng mã ở những nơi cấm như: chợ, trung tâm thương mại, nơi có vật liệu dễ cháy.

4. Bố trí nơi thắp hương thờ cúng, các vật dụng trang thiết bị trên bàn thờ đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC, luôn có biện pháp ngăn chặn cháy lan. Việc thắp hương phải có người trông coi, tránh việc thắp hương vòng qua đêm, đặc biệt khi sử dụng nến cần phải được kê trên các đế đỡ không cháy.

5. Các thiết bị điện được bố trí trên bàn thờ cần đảm bảo an toàn PCCC về điện, dây dẫn đảm bảo cường độ dòng điện, hệ thống điện cần phải có át-tô-mát để tránh sự cố về điện có thể gây ra cháy.

6. Tại các chợ, phải có khu vực riêng cho việc đốt hương, thờ cúng của tiểu thương.

7. Tại các khu vực đền, chùa cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức PCCC cho những người làm việc phục vụ tại chỗ, phát trên loa tuyên truyền cho khách đến cúng, viếng, có ý thức chấp hành về PCCC.