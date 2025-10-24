TP.HCM: Hồ Dầu Tiếng xả tràn, nguy cơ vùng hạ lưu sông Sài Gòn ngập nước 24/10/2025 20:59

(PLO)- Để ứng phó với triều cường, phường Thủ Dầu Một đã huy động lực lượng đắp đê tại các địa điểm có nguy cơ triều cường dâng cao.

Ngày 24-10, UBND phường Thủ Dầu Một đã huy động các lực lượng, trong đó chủ chốt là lực lượng quân sự đắp đê tại các khu vực có nguy cơ triều cường sẽ dâng cao, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.

Lực lượng chức năng phường Thủ Dầu Một khẩn trương đắp đê ngăn triều cường.

Theo ghi nhận, lực lượng quân sự cùng nhiều lực lượng khác đã đóng cát thành từng bao để đắp tại các tuyến kênh khu vực trũng, trong các khu dân cư.

Mấy ngày qua, mưa lớn trên diện rộng cùng với triều cường lên cao đã khiến nhiều khu vực tại các phường Thủ Dầu Một, Bến Cát, Lái Thiêu, Thuận An, Phú An… bị ngập.

Lực lượng chức năng đã huy động lực lượng thức xuyên đêm để hỗ trợ di chuyển người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Các tuyến đê ngăn triều cường đã hoàn thành trong chiều 24-10.

Vào ngày mai (25-10) hồ Dầu Tiếng sẽ xả tràn. Thời gian xả tràn bắt đầu từ 7 giờ ngày 25-10 đến 1-11.

Như vậy, khi hồ Dầu Tiếng xả tràn, lượng nước đổ về các con sông sẽ tiếp tục dâng cao, có thể ảnh hưởng đến các địa phương ven sông Sài Gòn.

Hiện nay, các địa phương ở khu vực gần sông Sài Gòn đã lên phương án chủ động ứng phó khi nước dâng cao gây ngập trên diện rộng.

Đồng thời, các địa phương đã thông báo đến người dân chủ động di chuyển đồ đạc để đảm bảo an toàn nếu nước dâng cao.