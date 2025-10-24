Thời sự

TP.HCM: Trắng đêm hỗ trợ người dân khi triều cường dâng cao

(PLO)- Triều cường dâng cao tại nhiều khu vực của TP.HCM, lực lượng chức năng đã thức suốt đêm để hỗ trợ người dân và đưa đồ đạc đến nơi an toàn.
Đêm 23-10, do mưa lớn kéo dài cộng với triều cường dâng cao, nhiều khu vực tại các phường Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An (TP.HCM)… đã bị ngập, có địa điểm nước dâng cao lên cả mét.

TP.HCM: Trắng đêm hỗ trợ người dân khi triều cường dâng cao
Lực lượng công an, quân sự ở nhiều phường của TP.HCM trắng đêm hỗ trợ người dân khi triều cường dâng cao. Ảnh: LA
Lực lượng chức năng phường Thủ Dầu Một hỗ trợ người dân di chuyển con người, đồ đạc đến địa điểm an toàn.

Ngay lập tức, lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên các địa phương đã có mặt hỗ trợ đưa người già, trẻ nhỏ và di chuyển đồ đạc đến địa điểm an toàn.

Theo ghi nhận, lực lượng chức năng các phường đã thức suốt đêm qua để hỗ trợ người dân khi triều cường dâng cao gây ngập trên diện rộng. Một số địa điểm gần sông Sài Gòn và các vùng trũng nước lên nhanh.

Người dân cũng đã chủ động di chuyển đồ đạc đi gửi người thân và thức suốt đêm để theo dõi nước lên, đảm bảo chủ động khi nước dâng quá cao.

Lực lượng chức năng phường Chánh Hiệp thức suốt đêm hỗ trợ người dân.

Theo thông báo của Công ty TNHH một thành viên khai thác Thủy lợi Miền Nam, đến sáng ngày 25-10 sẽ xả nước tràn qua hồ Dầu Tiếng.

Thời gian xả tràn bắt đầu từ 7 giờ ngày 25-10 đến 1-11. Như vậy, khi hồ Dầu Tiếng xả tràn thì lượng nước đổ về các con sông sẽ tiếp tục dâng cao.

Hiện nay, các địa phương ở khu vực gần sông Sài Gòn đã lên phương án chủ động ứng phó khi nước dâng cao gây ngập trên diện rộng. Đồng thời, các địa phương đã thông báo đến người dân chủ động di chuyển đồ đạc để đảm bảo an toàn nếu nước dâng cao.

LÊ ÁNH
