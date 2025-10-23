Tài xế phê ma tuý gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc Mỹ, 7 người thương vong 23/10/2025 08:57

(PLO)- Tài xế chiếc xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc ở Ontario (California, Mỹ) được xác định đã lái xe trong tình trạng phê ma tuý, hiện đang bị tạm giam chờ điều tra.

Một tài xế xe đầu kéo trong khi phê ma tuý đã gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc ở TP Ontario (miền nam bang California, Mỹ), khiến 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương, kênh ABC7 đưa tin.

Cảnh sát giao thông California cho biết vụ tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc số 10 tại Ontario vào khoảng 1 giờ 15 phút chiều 22-10 (tức 3 giờ 15 phút sáng 23-10, theo giờ Việt Nam).

Video từ camera hành trình của chiếc xe đầu kéo cho thấy xe chạy với tốc độ cao trên một làn đường về hướng tây. Đầu tiên chiếc xe đâm vào đuôi một chiếc ô tô loại SUV, sau đó tông liên tiếp vào nhiều xe khác trên cùng làn đường trước khi tài xế đánh lái sang phải, đâm vào một số xe khác, và cuối cùng dừng lại bên lề đường.

Khoảnh khắc xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc số 10 ở Ontario (California, Mỹ) tối 22-10. Ảnh: ABC7

Cơ quan điều tra đã thu giữ video này và đang tiến hành điều tra.

Theo tờ Los Angeles Times, tổng cộng 8 xe, gồm 4 xe tải và 4 xe ô tô, đã bị xe đầu kéo tông trúng. Một xe trong số đó bị cháy rụi.

Một nhân chứng kể lại với Los Angeles Times rằng chiếc xe đầu kéo đã chạy với tốc độ cao trong khi các xe khác phía gần như dừng lại do kẹt xe. Theo lời người này, khi xảy ra va chạm tài xế xe đầu kéo “không hề phanh gấp, cũng không cố gắng giảm tốc độ mà cứ thế lao hết tốc lực về phía đuôi một xe tải và đè bẹp hai chiếc xe khác”.

Toàn cảnh hiện trường vụ tai nạn liên hoàn do xe đầu kéo (màu đỏ) gây ra trên cao tốc số 10 ở Ontario tối 22-10. Ảnh: CBS LA

Tài xế xe đầu kéo, 21 tuổi, đã bị bắt ngay tại hiện trường. Thanh niên này được xác định đã lái xe trong tình trạng phê ma tuý, đang bị giam giữ và có thể đối mặt các cáo buộc ngộ sát và lái xe khi sử dụng ma tuý.

Cảnh sát giao thông cho biết vụ tai nạn liên hoàn này khiến 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Lực lượng chức năng điều tra hiện trường vụ tai nạn liên hoàn do xe đầu kéo gây ra trên cao tốc số 10 ở Ontario tối 22-10. Nguồn: X/KTLA

Theo ABC7, cảnh sát đã xác định được danh tính một trong 3 nạn nhân thiệt mạng. Hai trường hợp thiệt mạng còn lại bị bỏng nặng và cần thời gian để xác định danh tính.

Vụ tai nạn gây ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Chiều lưu thông về hướng tây trên tuyến cao tốc số 10 đã bị đóng cửa trong nhiều giờ.

Sĩ quan cảnh sát giao thông Rodrigo Jimenez nhấn mạnh rằng “đây là lời nhắc nhở về việc mạng sống quý giá đến nhường nào và mạng sống có thể bị tước đoạt nhanh chóng ra sao do những người lái xe vô trách nhiệm, những người đang trong tình trạng không tỉnh táo”.