Tòa án Trung Quốc kết án tử hình treo 2 cựu bộ trưởng quốc phòng Nguỵ Phượng Hoà và Lý Thượng Phúc 07/05/2026 19:18

(PLO)- Tòa án quân sự Trung Quốc kết án tử hình hoãn thi hành án 2 năm đối với 2 cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nguỵ Phượng Hoà và Lý Thượng Phúc về tội liên quan đến tham nhũng.

Chiều 7-5, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin 2 cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc là Lý Thượng Phúc và Ngụy Phượng Hòa đều bị kết án tử hình với thời hạn hoãn thi hành án 2 năm về tội liên quan đến tham nhũng.

Bản án của 2 cựu bộ trưởng quốc phòng được Tòa án quân sự Trung Quốc tuyên riêng biệt.

Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (trái) và Lý Thượng Phúc. Ảnh: AFP/BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Theo phán quyết của tòa án, ông Nguỵ bị kết tội nhận hối lộ, còn ông Lý bị kết tội cả nhận và đưa hối lộ.

Cả 2 cựu quan chức cũng bị tước bỏ quyền chính trị suốt đời và toàn bộ tài sản cá nhân sẽ bị tịch thu.

Theo luật Trung Quốc, hình phạt tử hình hoãn thi hành án 2 năm sẽ được giảm xuống tù chung thân sau thời gian này.

Phán quyết của tòa án nêu rõ rằng sẽ không có bất kỳ sự giảm án hay ân xá nào khác sau khi hình phạt của họ được giảm xuống tù chung thân.

Hồi tháng 6-2024, đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai trừ ông Lý và ông Nguỵ ra khỏi đảng vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật.

Ông Nguỵ giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng 3-2018 đến tháng 3-2023.

Ông Lý được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc vào tháng 3-2023, thay ông Nguỵ.