Cần Thơ: Chuyển vụ hồ sơ sai phạm tại cụm dân cư vượt lũ ở Hậu Giang sang cơ quan điều tra 09/05/2026 13:04

(PLO)- Chánh Thanh tra TP Cần Thơ chuyển thông tin vụ việc có dấu hiệu vi phạm về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng sang cơ quan điều tra.

Thanh tra TP Cần Thơ vừa ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong bình xét các hộ dân được mua trả chậm nền nhà tại cụm dân cư vượt lũ xã Vị Đông (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang cũ), nay là xã Vị Thanh 1.

Theo đó, Thanh tra xác định UBND xã Vị Đông đã tổ chức bình xét cấp trên là 192 trường hợp chưa đúng tiêu chí theo hướng dẫn. Trong đó, có 98 trường hợp thuộc các tiêu chí mở rộng, 56 trường hợp không đủ điều kiện và 38 trường hợp khác.

Trên cơ sở hồ sơ xét duyệt của xã Vị Đông, Ban Chỉ đạo huyện Vị Thủy đã tham mưu trình UBND huyện Vị Thủy phê duyệt giao 192 nền sai đối tượng, với tổng diện tích hơn 13.362m2 đất ở, số tiền tạm tính hơn 3,5 tỉ đồng.

Xã Vị Đông (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang cũ), nay là xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH

Đoàn thanh tra còn ghi nhận có 79 trường hợp sau khi được phê duyệt, bố trí nền nhà đã chuyển nhượng, cho tặng, cho thuê không đúng quy định. Cạnh đó, có 73 trường hợp chưa thực hiện đúng cam kết “Khi cất nhà xong, vào nhà mới ở thì tháo dỡ nhà cũ”.

Thanh tra TP Cần Thơ xác định Ban Chỉ đạo huyện Vị Thủy và UBND xã Vị Đông đã tổ chức triển khai các văn bản liên quan đến tiêu chí xét duyệt vào cụm dân cư vượt lũ chưa đầy đủ. Việc xét duyệt cũng chưa bám sát các tiêu chí hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Thậm chí, mở rộng tiêu chí bình xét nhưng chưa có văn bản chấp thuận của Ban Chỉ đạo tỉnh. Đồng thời, thiếu kiểm tra, giám sát việc người dân thực hiện cam kết tháo dỡ nhà cũ khi vào sinh sống tại cụm dân cư vượt lũ.

Từ những sai sót phát hiện, Chánh Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy (nhiệm kỳ 2011-2016, hiện đã nghỉ hưu).

Đồng thời, giao cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể (giai đoạn 2010-2015), gồm: Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ huyện Vị Thủy; Phòng TN&MT; BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Vị Thủy và UBND xã Vị Đông cũ.

Riêng đối với 192 trường hợp giao đất sai và 3 trường hợp bố trí từ dự án khác vào cụm dân cư vượt lũ xã Vị Đông, Thanh tra TP khẳng định những trường hợp này phải thu hồi đất do vi phạm về pháp luật đất đai. Tuy nhiên, việc giao đất sai xuất phát từ lỗi của cơ quan chức năng, người dân là người hưởng lợi từ các chính sách trên.

Mặt khác, hiện nay, phần lớn các hộ được giao đất đã cho thuê, sang nhượng qua nhiều người, quá trình sử dụng từ khi được giao đến nay hơn 10 năm. Từ đó, dẫn đến việc thu hồi đất là không khả thi, có nguy cơ phát sinh điểm nóng phức tạp. Do đó, Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo UBND xã Vị Thanh 1 không thu hồi đất đối với các trường hợp này.

“Căn cứ Điều 4 Thông tư liên tịch số 03/2018 của Viện trưởng Viện VKSND Tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng Thanh tra Chính phủ; Chánh Thanh tra TP chuyển thông tin vụ việc có dấu hiệu vi phạm về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đến cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định pháp luật” - bản Kết luận nêu.