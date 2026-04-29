Cơ hội tăng trưởng của xe máy điện rất cao nhưng còn nhiều thách thức từ quá trình chuyển đổi 29/04/2026 10:44

(PLO)- Xe máy điện đang đứng trước cơ hội tăng trưởng lớn nhờ lực đẩy từ chính sách, nhưng đây cũng là thời điểm thị trường đối mặt với những thách thức từ quá trình chuyển đổi.

Công ty nghiên cứu và phân tích dữ liệu mạng xã hội YouNet Media, vừa có báo cáo nghiên cứu về sức hút của xe máy điện từ "cú hích" chính sách, đồng thời chỉ ra những băn khoăn của người dùng về chi phí, hạ tầng và tính an toàn.

Người dân quan tâm nhiều tới xe máy điện

Nghiên cứu thực hiện từ ngày 12-7-2025 đến 12-4-2026, tính từ mốc ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về yêu cầu Hà Nội triển khai lộ trình dừng xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong vành đai 1 từ ngày 1-7-2026. Từ thời điểm này, người dùng đô thị và truyền thông bắt đầu chú ý rõ hơn đến khả năng thay đổi phương tiện di chuyển.

Đến ngày 26-11-2025, khi Nghị quyết về vùng phát thải thấp được thông qua, mối quan tâm tiếp tục tăng lên do chính sách đã tiến gần hơn tới khung triển khai thực tế. Với cập nhật mới nhất ngày 7-4-2026, thông tin Hà Nội làm rõ sẽ thí điểm theo khu vực và lộ trình thay vì cấm đồng loạt xe máy xăng đã tạo thêm đợt thảo luận mới. Người dân đang theo sát từng điều chỉnh chính sách để tính toán lựa chọn đi lại.

Theo đó, dữ liệu của YouNet Media ghi nhận, trong giai đoạn 1-7-2025 đến ngày 12-4-2026 ghi nhận gần 997.000 lượt thảo luận trên mạng xã hội về chủ đề “Tin tức cấm xe xăng”, trong khi chủ đề “Xe máy điện” đạt gần 786.000 lượt thảo luận.

Đơn vị nghiên cứu này cho rằng, mối quan tâm dành cho xe máy điện hiện không còn xuất phát chủ yếu từ tính mới hay tiềm năng tăng trưởng của thị trường. Thay vào đó, nó đến nhiều hơn từ cảm nhận ngày càng rõ của người dùng về khả năng phải thay đổi phương tiện trong thời gian tới.

Nỗi lo hạ tầng sạc

YouNet Media nhìn nhận, khi xe máy điện thu hút sự chú ý của người dân, điều xuất hiện đầu tiên không phải là hứng thú với công nghệ mới mà là một loạt câu hỏi về an toàn, chi phí và khả năng sử dụng hằng ngày.

Nghiên cứu chỉ ra, an toàn cháy nổ đang là vấn đề được người dân quan tâm nhiều nhất, chiếm gần 26,1% thảo luận. Với phần lớn người dùng đô thị, đây cũng là rủi ro lo ngại nhất vì chúng gắn trực tiếp với không gian sống chật hẹp tại chung cư, nhà trọ.

Người dùng còn nhiều băn khoăn về xe máy điện. Ảnh: YouNet Media

Áp lực về chi phí đầu tư ban đầu và khấu hao tài sản (chiếm 21,5% thảo luận) là mối lo tiếp theo. Cùng lúc, vấn đề hạ tầng sạc (chiếm 20,3% thảo luận) lại làm rõ một trở ngại mang tính vận hành. Cụ thể nếu nơi ở không thuận tiện sạc hoặc mạng lưới sạc công cộng chưa phủ rộng, người dùng khó xem xe điện là lựa chọn ổn định.

Những băn khoăn khác như quãng đường di chuyển, tải trọng, độ bền pin, khả năng đi mưa ngập hay bảo trì... cũng được người dân bàn luận tới. Theo người dân, khi xe máy điện chứng minh được năng lực thay thế cho xe xăng trong các tình huống quen thuộc, thì người dùng sẵn sàng dịch chuyển.

Cũng giống như xe xăng, người dùng coi xe máy điện là một sự đầu tư dài hạn. Ảnh minh họa: NGUYỄN CHÂU

Người dùng coi xe điện là sự đầu tư dài hạn

Cùng với những băn khoăn về tính an toàn, chi phí đầu tư cho xe điện còn là vấn đề được người dùng quan tâm. Theo báo cáo, cũng giống như xe xăng, việc người dùng quyết định mua xe được đang được xem là bài toán kinh tế dài hạn. Vì thế, các yếu tố như giá cả, tuổi thọ và chi phí thay pin, tiền sạc và khả năng giữ giá của xe máy điện... được người dùng cân nhắc rất nhiều, trước khi xuống tiền mua sản phẩm.

YouNet Media cho rằng, dù còn rất nhiều băn khoăn của người dùng cho dòng xe máy điện, tuy nhiên điều này lại gợi mở cho thị trường một cuộc đua mới về tính đáp ứng nhu cầu.

Theo đó, đà tăng trưởng sẽ thuộc về thương hiệu xe giải được bài toán chuyển đổi tốt hơn, chứng minh được giá trị của sản phẩm - một giải pháp thay thế khả thi thay vì chỉ là một lựa chọn mới hay đơn thuần là sản phẩm mang thông điệp "xanh hóa", bảo vệ môi trường.