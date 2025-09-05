Đắk Lắk: Khai trừ Đảng 6 cán bộ 05/09/2025 09:30

(PLO)- Sáu cán bộ từng giữ các chức vụ ở chính quyền các cấp, công an bị khai trừ ra khỏi Đảng vì vi phạm quy định, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có thông cáo báo chí về kỳ họp lần thứ 36 về việc xử lý kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Văn Hoàng Lâm, cựu Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Rvê, huyện Ea Súp (cũ); ông Lê Phạm Bình, cựu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp; ông Đặng Công Tạo, cựu Chủ tịch UBND xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp (cũ).

Ông Vũ văn Quảng, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp; ông Lê Mạnh Hùng, cựu Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lắk (cũ); ông Nguyễn Văn Hiền, cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an thị xã Đông Hòa (cũ).

Theo UBKT, những cán bộ nêu trên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, đến mức phải thi hành kỷ luật.