Công an nhờ dân cung cấp thông tin vụ trẻ sơ sinh tử vong tại khu đất trống 14/04/2026 07:38

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan vụ trẻ sơ sinh tử vong tại khu đất trống để phục vụ điều tra.

Ngày 14-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm thu thập tài liệu, làm rõ vụ trẻ sơ sinh tử vong tại khu đất trống trên địa bàn phường Tân An.

Khu vực phát hiện thi thể trẻ sơ sinh. Ảnh: T.N

Trước đó, ngày 6-3, người dân phát hiện một trẻ sơ sinh tử vong tại khu đất trống trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong và điều tra làm rõ.

Để phục vụ điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị người dân cung cấp thông tin, tài liệu hoặc dữ liệu điện tử liên quan đến vụ việc trên.

Đầu mối tiếp nhận thông tin là Công an phường Tân An, địa chỉ: 24 Trương Quang Giao, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài ra, người dân có thể liên hệ điều tra viên Hoàng Văn Thiết qua số điện thoại 0934113113 để cung cấp thông tin.