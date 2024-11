Khởi tố 6 người ở An Giang dùng bom xăng tấn công lực lượng cưỡng chế thu hồi đất 25/11/2024 16:21

(PLO)- Sáu người trong một gia đình dùng bom xăng tấn công lực lượng cưỡng chế thu hồi đất để làm dự án ở An Giang.

Liên quan đến vụ dùng bom xăng tấn công lực lượng cưỡng chế thu hồi đất, ngày 25-11, Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Điền (52 tuổi); Lê Thị Ngọc Nhan (52 tuổi), Lê Phước Sang (33 tuổi), Lê Phước Hoàng (25 tuổi, con Điền); Lê Công Triết (41 tuổi) và Nguyễn Văn Lộc (42 tuổi, cháu Điền) cùng về tội chống người thi hành công vụ.

Nhóm 6 người dùng bom xăng tấn công lực lượng cưỡng chế thu hồi đất

Như PLO đưa tin, trước đó, sáng 18-11, lực lượng chức năng triển khai quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Điền để phục vụ thi công Dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đi qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (gọi tắt là ĐT.945).

Không chấp hành, Điền cùng 7 người trong gia đình tụ tập tại khu vực cửa nhà Điền và có lời nói xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, dùng máy xúc, gậy, cuốc, kéo, ly thuỷ tinh, gạch đá, dùng bom xăng tấn công người thi hành công vụ.

Công an thị xã Tịnh Biên phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đã khống chế, bắt giữ các đối tượng chống đối, tấn công lực lượng chức năng.

Các vật dụng các bị can chuẩn bị để tấn công lực lượng chức năng

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: CACC

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an thị xã Tịnh Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với sáu người trên.

Hai người khác, cơ quan chức năng cho viết cam kết chấp hành pháp luật, đồng thời tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định.