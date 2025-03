Xác minh ban đầu của công an vụ nữ y sĩ ở Gia Lai bị đánh 12/03/2025 23:50

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai xác minh ban đầu vụ "nữ y sĩ bị đánh bị nhóm người đàn ông vây đánh" tại Trạm Y tế với nhiều tình tiết mới.

Ngày 12-3, Công an tỉnh Gia Lai đã có báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ cố ý gây thương tích liên quan “nữ y sĩ trạm y tế xã Kon Thụp bị nhóm đàn ông vây đánh nhập viện”.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Kon Thụp và Công an huyện Mang Yang phối hợp Viện KSND huyện và các cơ quan liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật để điều tra.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra và củng cố chứng cứ, xử lý những người liên quan theo quy định.

Hình ảnh nữ y sĩ Lương Thị Thủy Tuyết bị nhóm người đàn ông đánh ngay Trạm y tế xã Kon Thụp. Ảnh cắt từ clip.

Theo công an, khoảng 18 giờ ngày 11-2, ông Nguyễn Lệ (50 tuổi) say rượu ngã cầu thang. Em trai là Nguyễn Văn Lê (41 tuổi) và con ruột Nguyễn Minh Hùng (18 tuổi, cùng ngụ thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai; tạm trú nhà văn hóa xã Kon Thụp để làm thợ xây) đưa đến Trạm Y tế xã Kon Thụp sơ cứu vết thương vùng đầu.

Tại đây, ông Nguyễn Hoàng Quân, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kon Thụp và bà Lương Thị Thúy Tuyết, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kon Thụp (huyện Mang Yang) sơ cứu, nhưng không khâu vết thương cho ông Lệ nên xảy ra xô xát, đánh nhau.

Theo kết quả xác minh: Ông Lê đề nghị khâu vết thương cho anh trai nhưng bà Tuyết nói “muốn khâu thì ra huyện Mang Yang mà khâu” nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Lúc này, này bà Tuyết đã dùng dép đánh vào ba người, thì bị ông Lê, Lệ dùng tay chân đánh nhiều cái vào vùng đầu, mặt, ngực… khiến bà Tuyết bị đa chấn thương, nhập Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai và chuyển sang Bệnh viện Quân y 211 điều trị.

Như PLO phản ánh, nữ y sĩ Lương Thị Thủy Tuyết, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kon Thụp (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) bị nhóm người đàn ông say rượu đánh nhập viện khi bà đang tham gia sơ cứu vết thương hôm 11-2.

Theo y sĩ Tuyết, nhóm người đàn ông trên đã có lời nói xúc phạm "chửi chó, chửi mèo" với y, bác sĩ và có hành vi hành hung mình.

Y sĩ Tuyết bị chấn thương, điều trị tại Bệnh viện Quân y 211.